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Лунный день сегодня 2 января 2022 года

Лунный день сегодня 2 января 2022 года

Астрологи рассказали, как Луна повлияет на нашу жизнь во второй день года. В лунном календаре каждый найдет полезную информацию, которая поможет провести день на позитивной ноте и избежать ошибок.


Сразу стоит отметить, что день будет в целом довольно благоприятным — не только благодаря положению Луны, но и из-за перехода Меркурия в Знак Водолея. Астрологи рекомендуют больше общаться с людьми сегодня, так как энергетика Меркурия благоволит общению, дружбе, совместной работе.

Фаза Луны: сегодня 29 лунный день. В эти сутки произойдет обновление Луны в Знаке Козерога. Это значит, что тяжелая энергия Земли и слабая Луна потребуют от нас отдыха. В это воскресенье можно смело начинать любые дела и усердно трудиться, ведь Меркурий разожжет в нас интерес к жизни и делам.

Магнитные бури 2 января: магнитных бурь не ожидается. Магнитосфера Земли будет спокойна.

Что принесет удачу сегодня


планирование дел;
общение;
позитив;
йога;
легкие домашние дела.

Что отпугнет успех в этот день


физический труд;
переутомление;
бесконтрольная трата денег.

Домашние дела по лунному календарю

Новолуние не прибавляет сил, поэтому это не лучший день для выполнения энергозатратных дел. Сегодня лучше отдохнуть или заняться тем, что вас не напрягает и не бесит. Попробуйте составить список покупок и сходить в магазин за товарами для дома. Если нет желания выполнять работу по дому, эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что можно прогуляться на свежем воздухе или посвятить время физическим упражнениям, йоге.

Одежда и талисманы в это воскресенье

Яркая одежда под влиянием Козерога будет не совсем уместной, так как кричащие оттенки могут спровоцировать агрессию. Чтобы этого не произошло, астрологи советуют выбирать спокойные оттенки: песочный, серый, оливковый. Предпочтение стоит отдать натуральным тканям и одежде без принтов и узоров.


В качестве талисмана 28 ноября астрологи рекомендуют использовать украшения из серебра, защитные свойства которых оградят от нежелательного внимания со стороны недоброжелателей. Они привлекут к общению с вами только добрых людей. То же самое сделают минералы родонит, хризопраз и топаз.

Финансы и работа в 29 лунный день

В это Новолуние лучше не уходить с головой в работу, поскольку это прекрасное время для отдыха и развлечений. Можно пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, наладить связи, познакомиться с кем-то, переговорить о делах в интернете. Это идеальное время для планирования дел.


Всем, кто сегодня работает, удастся завершить множество дел, а также найти новых деловых партнеров. День удачен для походов по магазинам, однако выходить из дома без списка покупок астрологи не рекомендуют. Сравнивайте цены и не тратьте лишнюю копейку. Пользуйтесь талисманами для удачных покупок.

Любовь и отношения 2 января

Под влиянием новой Луны в Козероге повышается желание людей заботиться друг о друге. Желание общаться тоже растет. Тем, кто находится в поиске второй половинки, стоит прислушаться к своему сердцу, которое обязательно подскажет, стоит ли сегодня заниматься активными поисками и проводить свидания.

Для семейных пар в этот день важнее всего избегать конфликтов. В противном случае они могут перерасти в крупные ссоры, которые продлятся ближайшие несколько дней. Не бойтесь относиться к любви проще — как к какой-нибудь игре. Легкое отношение повысит ваши шансы на успех.

Настроение и здоровье по лунному календарю


Настроение — самый важный критерий этого дня: от него будет зависеть очень многое. С самого утра важно настроиться на позитив и избегать любых проявлений агрессии, а также сократить время общения с людьми, которые склонны к провокациям.

Чтобы сохранить хорошее самочувствие, важно одеваться по погоде и не потакать плохим привычкам. Физические упражнения будут полезны, но лучше не заниматься спортом через силу. Отдохните, если вы устали. Луна поможет восполнить запасы энергии.

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По материалам: dailyhoro.ru

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