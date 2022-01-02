Лунный день сегодня 2 января 2022 года

Вадим Карасев

Астрологи рассказали, как Луна повлияет на нашу жизнь во второй день года. В лунном календаре каждый найдет полезную информацию, которая поможет провести день на позитивной ноте и избежать ошибок.

Сразу стоит отметить, что день будет в целом довольно благоприятным — не только благодаря положению Луны, но и из-за перехода Меркурия в Знак Водолея. Астрологи рекомендуют больше общаться с людьми сегодня, так как энергетика Меркурия благоволит общению, дружбе, совместной работе.

Фаза Луны: сегодня 29 лунный день. В эти сутки произойдет обновление Луны в Знаке Козерога. Это значит, что тяжелая энергия Земли и слабая Луна потребуют от нас отдыха. В это воскресенье можно смело начинать любые дела и усердно трудиться, ведь Меркурий разожжет в нас интерес к жизни и делам.

Магнитные бури 2 января: магнитных бурь не ожидается. Магнитосфера Земли будет спокойна.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

планирование дел;общение;позитив;йога;легкие домашние дела.физический труд;переутомление;бесконтрольная трата денег.

Новолуние не прибавляет сил, поэтому это не лучший день для выполнения энергозатратных дел. Сегодня лучше отдохнуть или заняться тем, что вас не напрягает и не бесит. Попробуйте составить список покупок и сходить в магазин за товарами для дома. Если нет желания выполнять работу по дому, эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что можно прогуляться на свежем воздухе или посвятить время физическим упражнениям, йоге.

Одежда и талисманы в это воскресенье

Яркая одежда под влиянием Козерога будет не совсем уместной, так как кричащие оттенки могут спровоцировать агрессию. Чтобы этого не произошло, астрологи советуют выбирать спокойные оттенки: песочный, серый, оливковый. Предпочтение стоит отдать натуральным тканям и одежде без принтов и узоров.

В качестве талисмана 28 ноября астрологи рекомендуют использовать украшения из серебра, защитные свойства которых оградят от нежелательного внимания со стороны недоброжелателей. Они привлекут к общению с вами только добрых людей. То же самое сделают минералы родонит, хризопраз и топаз.

Финансы и работа в 29 лунный день

В это Новолуние лучше не уходить с головой в работу, поскольку это прекрасное время для отдыха и развлечений. Можно пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, наладить связи, познакомиться с кем-то, переговорить о делах в интернете. Это идеальное время для планирования дел.





Всем, кто сегодня работает, удастся завершить множество дел, а также найти новых деловых партнеров. День удачен для походов по магазинам, однако выходить из дома без списка покупок астрологи не рекомендуют. Сравнивайте цены и не тратьте лишнюю копейку. Пользуйтесь талисманами для удачных покупок.

Любовь и отношения 2 января

Под влиянием новой Луны в Козероге повышается желание людей заботиться друг о друге. Желание общаться тоже растет. Тем, кто находится в поиске второй половинки, стоит прислушаться к своему сердцу, которое обязательно подскажет, стоит ли сегодня заниматься активными поисками и проводить свидания.

Для семейных пар в этот день важнее всего избегать конфликтов. В противном случае они могут перерасти в крупные ссоры, которые продлятся ближайшие несколько дней. Не бойтесь относиться к любви проще — как к какой-нибудь игре. Легкое отношение повысит ваши шансы на успех.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Настроение — самый важный критерий этого дня: от него будет зависеть очень многое. С самого утра важно настроиться на позитив и избегать любых проявлений агрессии, а также сократить время общения с людьми, которые склонны к провокациям.

Чтобы сохранить хорошее самочувствие, важно одеваться по погоде и не потакать плохим привычкам. Физические упражнения будут полезны, но лучше не заниматься спортом через силу. Отдохните, если вы устали. Луна поможет восполнить запасы энергии.