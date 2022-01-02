"Меня уволили с работы в SMM": Ева Эльфи раскрыла, как стала порнозвездой из-за парня

Вадим Карасев

24-летняя уроженка Омска Ева Эльфи раскрыла в интервью Даниле Поперечному, как попала в порноиндустрию, сообщает Medialeaks.

Ева Эльфи рассказала в Youtube-шоу "Без души", что идея про порно впервые пришла ее парню.

Он говорит: "Мне кажется, ты вообще круто выглядишь и ты могла бы себя попробовать на вебкаме". Я такая: "Ну нет, вебкам — это не мое".

Поначалу перебравшаяся из Омска в Москву девушка работала журналистом. "Меня уволили с работы в SMM, потому что я отравилась и три дня не выходила на работу. Они меня уволили. Нашла работку — съемка в сериале, вроде "Час суда" на "Рен ТВ". Там тебе платят три тысячи рублей или полторы, не помню", — поделилась воспоминаниями порнозвезда.

Девушка оказалась в порноиндустрии после эротических съемок, в которых участвовал ее партнер. Впоследствии молодой человек Евы предложил сделать первый самостоятельный ролик со сводной сестрой, ставший популярным на PornHub.

В порно молодой человек пытался воплотить свои сексуальные фантазии, которые в дальнейшем его бы возбуждали.

Он мне говорит: "Ты мне нравишься как девушка, но ты мне еще нравишься как порноактриса, и я бы на тебя посмотрел в black".



Как писал NEWSTES, ранее россиянка оказалась в тройке самых популярных порноактрис мира, обойдя Райли Рид и Мию Малкову.