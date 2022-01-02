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Меркурий в Водолее со 2 января 2022 года: каким Знакам удастся изменить жизнь к лучшему

Меркурий в Водолее со 2 января 2022 года: каким Знакам удастся изменить жизнь к лучшему

Транзиты планет — одни из самых важных астрологических событий. Меркурий сегодня совершит переход в Знак Водолея, и это даст нам сил для того, чтобы изменить жизнь в лучшую сторону.


Этот день входит в число самых благоприятных в январе 2022 года. Также он является первым днем силы 2022 года. Сегодня начинается позитивный и продуктивный период в делах, любви и работе, поскольку Меркурий в Водолее раскрывает свой потенциал почти полностью.

Близнецы

Близнецам удастся поменять свою жизнь в любовной сфере. Во-первых, представители данного Знака смогут найти вторую половинку. Они и без того харизматичны, но планета сделает их обаяние в разы сильнее. Сегодня начинается отличное время для знакомств, свиданий и романтики. Также 2 января является отличным днем для общения с родственниками и уже имеющейся второй половинкой. Близкие люди сегодня и в следующие пару недель будут приносить Близнецам только созидательные эмоции.

Дева

Дев ожидают перемены в финансовой и деловой сферах. В начале года они смогут правильно вложить средства, что принесет им немалый доход в будущем. Это очень благоприятное время для открытия бизнеса, смены работы, поисков новых источников дохода. Упорный труд поможет Девам добиться повышения по службе, а также получить прибавку к зарплате, причем весьма существенную. С переходом Меркурия в новый Знак Девы получат мощный приток энергии, вдохновения, творческой силы.


Скорпион

Скорпионы смогут изменить свое отношение к жизни, благодаря чему изменится окружающая их реальность. Меркурий поможет избавиться от страхов, решить проблемы с неуверенностью. Также данная планета укажет Скорпионам на правду и на ложь, на самые важные и второстепенные вещи в жизни. Люди данного Знака смогут правильно расставить приоритеты и начать 2022 год максимально благоприятно для себя и своих близких. Главное в первой половине января — научиться отличать хороших людей от плохих. В этом им поможет интуиция, усиленная Меркурием.

Стрелец

Стрельцам стоит направить вектор своих мыслей и действий на приобретение новых навыков и знаний. В начале года очень хорошо и без особых проблем пройдет адаптация к новым условиям. Можно заниматься обучением, сменой работы. Астрологи рекомендуют записываться на курсы по повышению мастерства, по изучению иностранных языков. Стрельцы будут схватывать все буквально на лету. Это не изменит их жизнь моментально, но поспособствует наискорейшим переменам в будущем.

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По материалам: dailyhoro.ru

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