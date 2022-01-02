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Международная федерация хоккея отреагировала на снятие российской сборной с рейса

Международная федерация хоккея отреагировала на снятие российской сборной с рейса

Международная федерация хоккея (IIHF) даст оценку действиям хоккеистов молодежной сборной России, которые привели к снятию команды с рейса, после сбора дополнительной информации об инциденте, заявили в организации.

Данные о случившемся будут переданы совету IIHF по этике, который определит, нарушают ли действия российской сборной Кодекс этики федерации.

"По решению совета по этике IIHF инцидент будет передан в дисциплинарный совет IIHF для наложения санкций", - говорится в заявлении.

Молодежная сборная России по хоккею была снята накануне с рейса из Калгари во Франкцурт-на-Майне. Вместе с россиянами на рейс не пустили чешскую молодежку, команды Финляндии и Швеции благополучно вылетели в Германию. По данным шведской журналистки Мари Леман, которая летела тем же рейсом, причиной снятия с рейса российской сборной стало курение и отказ надеть маски.

По данным источников "Известий", команде запретили лететь из-за того, что главный тренер Сергей Зубов закурил в рукаве по пути в самолет. Сам специалист заявил "Спорт-Экспрессу", что не курит уже 3 года, а основная претензия заключалась в неправильно надетых масках игроками.

Молодежный чемпионат мира проходил в Калгари и был отменен из-за вспышек COVID-19 в нескольких сборных, поэтому хоккеисты возвращались домой раньше, чем это планировалось. Сборной России из-за положительного теста Матвея Мичкова и Данилы Юрова было засчитано техническое поражение в матче группового этапа МЧМ-2022 против Словакии. Россиянам оставалось провести один матч в группе против США, который должен был состояться 1 января.

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По материалам: uposters.ru

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