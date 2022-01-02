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Minecraft с реалистичными текстурами выглядит впечатляюще

Minecraft с реалистичными текстурами выглядит впечатляюще


Minecraft остается одной из самых популярных игр в мире уже не первый год. Над ней работает не только студия Mojang, постоянно развивая проект, но и огромное количество создателей всевозможного контента и модификаций.

Канал Digital Dreams опубликовал видео, в котором показал, как может выглядеть игра Minecraft, если заменить стандартные кубы на реалистичные текстуры. В видео игра Minecraft смотрится действительно впечатляюще, но даже на RTX3090, на которой записывался модифицированный проект, есть проблемы с плавностью работы.


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Напомним, ранее появлялось видео с демонстрацией реалистичной воды в Minecraft.

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По материалам: newxboxone

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