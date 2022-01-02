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На горнолыжном склоне и в лесу: смотрим коллекции одежды для зимнего спорта, чтобы с пользой провести новогодние каникулы

На горнолыжном склоне и в лесу: смотрим коллекции одежды для зимнего спорта, чтобы с пользой провести новогодние каникулы

Новогоднее застолье пережили — пришло время подумать, на что потратить каникулы. Конечно, как бы уютно мы ни чувствовали себя за просмотром сериалов на диване, не стоит забывать и об активности на свежем воздухе. В новой подборке собрали коллекции одежды для зимнего отдыха и спорта.

1.Coach

Бренд представил свою лыжную капсульную коллекцию Ski Collection. В рекламной кампании приняли участие актриса Бриттани О'Грэйди, звезда TikTok Уиздом Кэй, модель и девушка Ромео Бекхэма Миа Реган и модель Тиффани Гуо.

Коллекция включает в себя модели верхней одежды, сочетающие стриженую шерсть с разноцветными нейлоновыми вставками, стеганые кожаные сумки, свитера и сапоги. Источником вдохновения послужили винтажные спортивные вещи. Ценник на футболки и головные уборы стартует от 12 тысяч рублей, на тоуты — от 50 тысяч.


Coach











2.Bogner

Немецкий бренд представляет капсульную коллекцию горнолыжной одежды в стиле 80-х — Chesa Alpina. В линейке можно найти редкие для горнолыжной одежды пастельные цвета, а также новые модели курток. Цены на комбинезоны стартуют от 230 тысяч рублей, на куртки — от 173 тысяч рублей.


Bogner





3.Sportalm

Австрийский бренд функциональной одежды для зимних видов спорта, фитнеса и гольфа представил лукбук своей новой осенне-зимней коллекции. Многие модели сейчас можно приобрести со скидкой от 30 до 50%. Например, цветные легинсы обойдутся в 13 тысяч вместо 18 тысяч рублей, пальто — в 66 тысяч вместо 94 тысяч рублей, а стеганые сумки сейчас стоят 18 тысяч вместо 26 тысяч рублей.


Sportalm











4.Belle You

Специально к зимнему сезону российский бренд белья выпустил термобелье с шерстью в разных оттенках. Так что можно перестать бояться морозов и полюбить зиму (если еще нет). Легинсы обойдутся в 5 389 рублей, а топ с длинными рукавами — в 6 989 рублей.


Belle You






5.Oysho

В зимней линейке бренда можно найти все необходимое для отдыха на горнолыжных склонах. Здесь и утепленные комбинезоны (17 999 рублей), и лыжные легинсы (7 999 рублей), и флисовые куртки (3 999 рублей). Ну а для самых теплолюбивых есть еще и экстросогревающая коллекция бесшовной одежды для тренировок на свежем воздухе. Легинсы и куртки стоят 4 599 рублей.


Oysho










Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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