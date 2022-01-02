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Настя Ивлеева предстала перед поклонниками с опухшим лицом

Настя Ивлеева предстала перед поклонниками с опухшим лицом
Ведущая Настя Ивлеева показала магию первого января. Телеведущая встретила Новый год в роскошном образе. Звезда предпочла откровенный наряд, едва прикрывающий тело, и необычный головной убор. Видимо, встреча Нового года удалась! Наутро Ивлеева показала себя после вечеринки. Блогер продемонстрировала смазанный макияж, растрепанные волосы и опухшее лицо. «Привет, ромашки. 1 января вообще есть вариант проснуться не с куриной ж…. вместо лица? Я правильно полагаю, мы же худеем и не пьем завтра?» — с сарказмом отметила Настя.
Настя Ивлеева 1 января Удивительно, но такую откровенность поклонники восприняли с восторгом. Многие заявили, что подобное лицо — символ первого января, даже если праздник обошелся без алкоголя. «Всем мы немножко Настя Ивлеева», «Я не пила, а лицо все равно такое же! Это магия 1 января!», «Такие рожи во всех домах России!», «Ну какова же красота!» — отметили фанаты.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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