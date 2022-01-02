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Наталья Подольская устроила скромный Новый год детям

Наталья Подольская устроила скромный Новый год детям
Певица Наталья Подольская поделилась домашним видео. Артистка и ее сестра-двойняшка Юлиана очень дружны. Старший сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова Тема ровесник дочерей-близнецов Юлианы. Сестры часто общаются и эти новогодние праздники проводят вместе. Юлиана с семьей гостила у Натальи Подольской. В сторис микроблога певица поделилась видео, на котором запечатлено, как ее сыновья и дочери сестры играют в гостиной. Помещение празднично украшено, на полу постелены два белых пушистых ковра. На них с удовольствием возятся дети. В кадре видно, как младший сын Подольской, годовалый Ваня ложится сверху на лежащего на ковре старшего брата Тему и обнимает его. «Ты обнимал брата?» — слышен голос Натальи Подольской за кадром. Счастливая мамочка явно пришла в умилении от жеста младшего сына. «И сестричек обнимай. Это твои сестрички», — призвал Ванечку голос за кадром. Это, судя по всему, говорит мама Наташи Подольской, которая тоже частый гость в доме своей звездной дочери.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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