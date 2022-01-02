Новая Луна 2 января 2022 года: 3 обряда на удачу
В день Новолуния каждый сможет обновить собственную энергетику, а также провести обряды, направленные на привлечение удачи. В начале 2022 года сделать это особенно важно, чтобы грядущие 12 месяцев прошли на волне успеха.
Новолуние 2 января пройдет в созвездии Козерога, и этот день будет не самым благоприятным по энергетике. Эксперты сайта dailyhoro. ru рекомендуют прислушатся к рекомендациям астрологов, а также провести 3 обряда, которые помогут сохранить удачу и благополучие не только в это воскресенье, но и в течение всего 2022 года.
Обряд на привлечение удачи 2 января
В вечерний период на подоконник ставят белую свечу, зажигают ее и всматриваются в пламя. Затем ее бережно проносят по всем комнатам, приговаривая:
«Белой свечой удачу привлекаю, от бед себя и свой дом освобождаю. Как пламя ярко горит, так и Фортуна мне благоволит».
Обойдя весь дом, свечку ставят на кухонный стол и дают ей полностью догореть. Для обряда лучше всего брать небольшую свечу, чтобы она успела прогореть полностью в течение получаса.
Обряд на удачные перемены в Новолуние
Привлечь благополучные перемены в начале 2022 года поможет обряд со святой водой. Ее набирают в прозрачную емкость, и разбрызгивают рукой на вещи, окна и порог входной двери, приговаривая:
«Удачу в дом приглашаю, путь ей открываю. Окна светом полны, дверь для позитивных перемен всегда открыта».
После этого остатками воды умываются трижды, чтобы все невзгоды ушли и после Новолуния события развивались так, как запланировано, принося счастье и удачу в жизнь.
Привлечение удачи в январское Новолуние
После наступления сумерек открывают окно и проговаривают:
«Луна все плохое забирает, за тридевять земель уносит. Как Луна в рост пойдет, так и удача ко мне придет».
После этого на листке бумаги пишут слово «Удача» и кладут его в правый ботинок. Вынимают бумажку после того, как один раз сходят в этой обуви на улицу.