Новая Луна 2 января 2022 года: 3 обряда на удачу

Вадим Карасев

В день Новолуния каждый сможет обновить собственную энергетику, а также провести обряды, направленные на привлечение удачи. В начале 2022 года сделать это особенно важно, чтобы грядущие 12 месяцев прошли на волне успеха.

Новолуние 2 января пройдет в созвездии Козерога, и этот день будет не самым благоприятным по энергетике. Эксперты сайта dailyhoro. ru рекомендуют прислушатся к рекомендациям астрологов, а также провести 3 обряда, которые помогут сохранить удачу и благополучие не только в это воскресенье, но и в течение всего 2022 года.

Обряд на привлечение удачи 2 января

В вечерний период на подоконник ставят белую свечу, зажигают ее и всматриваются в пламя. Затем ее бережно проносят по всем комнатам, приговаривая:

«Белой свечой удачу привлекаю, от бед себя и свой дом освобождаю. Как пламя ярко горит, так и Фортуна мне благоволит».

Обойдя весь дом, свечку ставят на кухонный стол и дают ей полностью догореть. Для обряда лучше всего брать небольшую свечу, чтобы она успела прогореть полностью в течение получаса.

Обряд на удачные перемены в Новолуние

Привлечь благополучные перемены в начале 2022 года поможет обряд со святой водой. Ее набирают в прозрачную емкость, и разбрызгивают рукой на вещи, окна и порог входной двери, приговаривая:

«Удачу в дом приглашаю, путь ей открываю. Окна светом полны, дверь для позитивных перемен всегда открыта».

После этого остатками воды умываются трижды, чтобы все невзгоды ушли и после Новолуния события развивались так, как запланировано, принося счастье и удачу в жизнь.

Привлечение удачи в январское Новолуние

После наступления сумерек открывают окно и проговаривают:

«Луна все плохое забирает, за тридевять земель уносит. Как Луна в рост пойдет, так и удача ко мне придет».

После этого на листке бумаги пишут слово «Удача» и кладут его в правый ботинок. Вынимают бумажку после того, как один раз сходят в этой обуви на улицу.