Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 2 января 2022 года

Вадим Карасев

Нумерологический прогноз на это воскресенье поможет вам прожить этот день с пользой для себя и своих близких. Эксперты рассказали, чем будет примечателен второй день 2022 года.

Воскресенье — это день, когда большинство людей могут делать то, что захотят. Никто не должен вам мешать следовать за мечтой или реализовывать планы. Сегодня очень благоприятное время благодаря переходу Меркурия в Знак Водолея, поэтому на первое вместо выйдет сила осознанности.

Число-покровитель 2 января 2022 года

Для начала нужно узнать, под управлением какого числа пройдет этот день. Воскресенье — седьмой по счету день недели, поэтому в расчетах нужно учесть число 7, сложив при этом все цифры сегодняшней даты: 2+0+1+2+0+2+2+7=16. 1+6=7.

Семерка отлично сочетается с энергетикой воскресного дня. Это число любит, когда человек работает и отдыхает, проявляет активность и делает передышку. Также число 7 дает благословение всем, кто занимается любимым делом. Сегодня нужно больше времени и сил вкладывать в работу и дело, но не забывать при этом, что это выходной день. Всем, кто сегодня вынужден будет работать, стоит помнить о важности отдыха. Главный символ этого дня — пчелиные соты, поскольку Семерка любит порядок и следование расписанию.





События 2 января из прошлого

2 января 1547 года была совершена попытка мятежа Фиески в Генуе. Семерка не любит стихийных событий, основанных на агрессии. Будьте добрее к людям и пытайтесь добиваться поставленных целей мирным путем, чтобы не отпугнуть удачу.

2 января 1839 года Луи Дагер произвел первую фотосъёмку Луны. Сегодня полезно заниматься наукой, творчеством.

2 января 1967 года Рональд Рейган был избран губернатором Калифорнии. В дальнейшем он станет президентом США. Сегодняшние победы станут для вас началом благоприятного отрезка жизни.

2 января 2020 года Нидерланды официально отказались от употребления названия Голландия. Семерка не уделяет большого значения именам, названиям, поэтому сегодня вы можете называть вещи своими именами.

Советы нумерологов на это воскресенье

Число 7 поможет нам обрести свежий взгляд на жизнь. Не бойтесь прислушиваться к словам мудрых, уважаемых и умных людей. Сегодня многие люди смогут найти новые увлечения.

Шансы на успех в любви крайне велики, как и в делах. Это благоприятный день для свиданий и знакомств.

В уже сформировавшихся отношениях могут появиться небольшие несостыковки. Не исключено, что ваша уверенность в партнере немного пошатнется.

Любые новые проекты сегодня пойдут как по маслу. Главное — не переутомляться. Семерка поможет вам начать что-то новое, а также подскажет кратчайшие пути решения насущных проблем.

Откажитесь от импровизации. Следуйте принятым ранее принципам и не рискуйте зря. Творческий запал поможет вам придумать необычное решение проблем, но не нужно идти на необдуманные риски ради легкой наживы.

Судьбу сегодня нужно взять в свои руки. Да, число Семь будет помогать нам формировать светлое будущее и настоящее, но это не значит, что все хорошее будет происходить само по себе.

Если у вас не будет стимула для совершенствования самих себя, то не нужно ничего менять. Просто расслабьтесь и отдохните как следует, не думая о делах и работе. Числа предоставляют нам выбор.

Талисманы удачи на 2 января

Ловец снов. Семерка идеально сочетается с силой этого восточного талисмана. Сегодня он будет отгонять от нас сомнения и страхи.

Если вам сложно совладать с самими собой, то воспользуйтесь помощью такого талисмана, как яшма. Этот минерал будет идеальным помощником в день правления Семерки, особенно в сочетании с черным и синим цветами в одежде.