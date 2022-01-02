Ольгу Бузову хотели скормить тигру

Певице и ведущей Ольге Бузовой пришлось участвовать в жутком номере. Дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные жестоко разыграли певицу Ольгу Бузову на шоу «Все против Comedy» на канале ТНТ. Они привели тигра. «Я вам ничего плохого не делала», — только и вымолвила звезда. «У нас к тебе нет претензий. А вот у него есть», — сказал Эдгард Запашный. «Оля, тебе надо просто исполнить песню, сидя на тигре. Тебе не привыкать сидеть на чем-то мохнатом и нерусском. Все нормально. Запашные буду рядом. Чтобы ты не волновалась, мы тебе наденем маску. Я тебя буду держать за руку», сказал Павел Воля.Ольга Бузова «Постарайся попадать в ноты. У него очень хороший слух», — сказал Эдгард Запашный. «Конкурс пройдет хорошо. Если тигр тебя съест – никто не расстроится», — пошутил Павел Воля. «А он поел?» — задала вопрос ошарашенная и напуганная Бузова. «Еще нет, но мы собственно для этого сюда и пришли», — заметил Эдгард Запашный. Отметим, что когда Ольге Бузовой закрыли глаза – тигра увели. После этого на сцене появился шоумен Тимур Батрутдинов в костюме тигра. Он ползал вокруг визжащей и ничего не подозревающей Бузовой. Напомним, что в новогоднем выпуске против друг друга сражались звезды Comedy Club с одной стороны. Он противостояли певцы, актеры, блогеры и другие звезды шоу-бизнеса.