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Похудевший муж Алсу заметно преобразился

Похудевший муж Алсу заметно преобразился
Новогодним семейным снимком поделилась младшая дочь певицы Алсу, поздравив всех с Новым годом. Певица Алсу редко делится в соцсети совместными фото с мужем Яном Абрамовым, чем то и дело провоцирует слухи о разводе с бизнесменом. Однако в звездной семье по-прежнему царят совет да любовь, и Новый год они провели вместе, что подтвердила младшая дочь артистки Микелла. У себя в Instagram девочка, решившая пойти по стопам матери и стать певицей, опубликовала праздничное фото с родителями и старшей сестрой Сафиной, сделанное, судя по всему, за границей. Интернет-пользователи обратили внимание на супруга Алсу и на то, как сильно он изменился, так что стал походить не то на Сергея Лазарева, не то на героя комиксов Энтони Старка в исполнении Роберта Дауни-младшего.
Алсу и Ян Абрамов с дочерьми «С Новым 2022 годом от нашей семьи, вашей♥️», - подписала фото Микелла Абрамова. «🔥Ян красавчик», «Думала Лазарев🤣», «Так сильно похудел Ян ! С новым годом!», «Папа наш Тони Старк», «А это же не Ян Абрамов?», — восхищаются и удивляются подписчики Микеллы. Удивление пользователей можно понять, ведь все прекрасно помнят бизнесмена упитанным мужчиной, а теперь он сбросил лишние килограммы, стал стройным, подтянутым и отпустил бороду и усы. Напомним, Алсу вышла замуж за Абрамова в 2006 году и за 16 лет совместной жизни успела подарить ему троих детей: дочерей Микеллу и Сафину и сына Рафаэля, лицо которого родители упорно скрывают. В настоящее время супруги почти не появляются вместе на публике, что вызывает немало сплетен. А года три назад появились сообщения о разводе знаменитостей.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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