Президент Сальвадора: цена биткоина достигнет $100 000 в 2022 году

Президент Сальвадора Найиб Букеле выразил уверенность, что в 2022 году цена первой криптовалюты вырастет до $100 000.

2022 predictions on #Bitcoin:



•Will reach $100k

•2 more countries will adopt it as legal tender

•Will become a major electoral issue in US elections this year

•Bitcoin City will commence construction

•Volcano bonds will be oversubscribed

•Huge surprise at @TheBitcoinConf