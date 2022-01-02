Президент Сальвадора: цена биткоина достигнет $100 000 в 2022 году

Президент Сальвадора Найиб Букеле выразил уверенность, что в 2022 году цена первой криптовалюты вырастет до $100 000.

2022 predictions on #Bitcoin:



•Will reach $100k

•2 more countries will adopt it as legal tender

•Will become a major electoral issue in US elections this year

•Bitcoin City will commence construction

•Volcano bonds will be oversubscribed

•Huge surprise at @TheBitcoinConf — Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) January 2, 2022

Букеле также предположил, что:

еще две страны признают биткоин в качестве законного платежного средства;

цифровое золото станет одной из ключевых тем на выборах в Палату представителей США;

начнется строительство Биткоин Сити;

подписка на криптооблигации (Volcano bonds) превысит их рыночное предложение.

Помимо прочего, президент Сальвадора пообещал «большой сюрприз» на конференции Bitcoin 2022. Мероприятие будет проходить с 6 по 9 апреля в Майами. Помимо Букеле, в нем примут участие:

глава MicroStrategy Майкл Сэйлор;

современный представитель австрийской экономической школы Сейфедин Аммус;

CEO компании Blockstream Адам Бэк;

основатель Lightning Labs Элизабет Старк и другие известные представители криптоиндустрии.

После легализации биткоина в сентябре правительство Сальвадора приобрело 550 BTC через специально созданный фонд. Следом дополнительно купило 150 BTC на просадке курса до $45 000.

В октябре власти нарастили резервы в первой криптовалюте еще на 420 BTC, снова воспользовавшись локальной коррекцией курса. В ноябре государственный фонд приобрел 100 BTC.

Сальвадор также начал добывать криптовалюту, используя геотермальную вулканическую энергию. Первые начисленные вознаграждения Букеле опубликовал 1 октября.

Некоторые эксперты усомнились в экономической эффективности майнинга на энергии вулканов.



Напомним, недавно правительство Сальвадора приобрело 21 BTC, чтобы отпраздновать «последний 21 день 21 года 21 века».



