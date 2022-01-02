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Президент Сальвадора: цена биткоина достигнет $100 000 в 2022 году

Президент Сальвадора: цена биткоина достигнет $100 000 в 2022 году


Президент Сальвадора Найиб Букеле выразил уверенность, что в 2022 году цена первой криптовалюты вырастет до $100 000.



Букеле также предположил, что:


  • еще две страны признают биткоин в качестве законного платежного средства;
  • цифровое золото станет одной из ключевых тем на выборах в Палату представителей США;
  • начнется строительство Биткоин Сити;
  • подписка на криптооблигации (Volcano bonds) превысит их рыночное предложение.

Помимо прочего, президент Сальвадора пообещал «большой сюрприз» на конференции Bitcoin 2022. Мероприятие будет проходить с 6 по 9 апреля в Майами. Помимо Букеле, в нем примут участие:


  • глава MicroStrategy Майкл Сэйлор;
  • современный представитель австрийской экономической школы Сейфедин Аммус;
  • CEO компании Blockstream Адам Бэк;
  • основатель Lightning Labs Элизабет Старк и другие известные представители криптоиндустрии.

После легализации биткоина в сентябре правительство Сальвадора приобрело 550 BTC через специально созданный фонд. Следом дополнительно купило 150 BTC на просадке курса до $45 000.


В октябре власти нарастили резервы в первой криптовалюте еще на 420 BTC, снова воспользовавшись локальной коррекцией курса. В ноябре государственный фонд приобрел 100 BTC.


Сальвадор также начал добывать криптовалюту, используя геотермальную вулканическую энергию. Первые начисленные вознаграждения Букеле опубликовал 1 октября.


Некоторые эксперты усомнились в экономической эффективности майнинга на энергии вулканов.

Напомним, недавно правительство Сальвадора приобрело 21 BTC, чтобы отпраздновать «последний 21 день 21 года 21 века».



# Экономика

По материалам: ForkLog

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