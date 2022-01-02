Президент Сальвадора: цена биткоина достигнет $100 000 в 2022 году
Президент Сальвадора Найиб Букеле выразил уверенность, что в 2022 году цена первой криптовалюты вырастет до $100 000.
2022 predictions on #Bitcoin:— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) January 2, 2022
•Will reach $100k
•2 more countries will adopt it as legal tender
•Will become a major electoral issue in US elections this year
•Bitcoin City will commence construction
•Volcano bonds will be oversubscribed
•Huge surprise at @TheBitcoinConf
Букеле также предположил, что:
- еще две страны признают биткоин в качестве законного платежного средства;
- цифровое золото станет одной из ключевых тем на выборах в Палату представителей США;
- начнется строительство Биткоин Сити;
- подписка на криптооблигации (Volcano bonds) превысит их рыночное предложение.
Помимо прочего, президент Сальвадора пообещал «большой сюрприз» на конференции Bitcoin 2022. Мероприятие будет проходить с 6 по 9 апреля в Майами. Помимо Букеле, в нем примут участие:
- глава MicroStrategy Майкл Сэйлор;
- современный представитель австрийской экономической школы Сейфедин Аммус;
- CEO компании Blockstream Адам Бэк;
- основатель Lightning Labs Элизабет Старк и другие известные представители криптоиндустрии.
После легализации биткоина в сентябре правительство Сальвадора приобрело 550 BTC через специально созданный фонд. Следом дополнительно купило 150 BTC на просадке курса до $45 000.
В октябре власти нарастили резервы в первой криптовалюте еще на 420 BTC, снова воспользовавшись локальной коррекцией курса. В ноябре государственный фонд приобрел 100 BTC.
Сальвадор также начал добывать криптовалюту, используя геотермальную вулканическую энергию. Первые начисленные вознаграждения Букеле опубликовал 1 октября.
Некоторые эксперты усомнились в экономической эффективности майнинга на энергии вулканов.
Напомним, недавно правительство Сальвадора приобрело 21 BTC, чтобы отпраздновать «последний 21 день 21 года 21 века».