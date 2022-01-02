Путин и Эрдоган обсудили по телефону российские предложения по гарантиям безопасности
15:58 Автор: Виктория Карташева
Источник: Kremlin.ru
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, обсудили предложения о выработке юридически оформленных договорённостей, гарантирующих безопасность. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Лидеры обменялись поздравлениями по случаю наступившего 2022 года, подвели основные итоги двустороннего сотрудничества и подтвердили настрой на продолжение взаимовыгодного партнёрства.
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«Были затронуты и международные темы, включая известные предложения о выработке юридически оформленных договорённостей, гарантирующих безопасность Российской Федерации, ситуацию в Закавказье, вопросы сирийского и ливийского урегулирования», — говорится в сообщении.
Кроме того, президенты условились о продолжении личных контактов.
В конце сентября прошлого года в Сочи прошли очные переговоры лидеров России и Турции. По итогам встречи Владимир Путин отмечал, что отношения двух стран развиваются позитивно, рост товарооборота за неполные девять месяцев этого года составил более 50% по сравнению с 2020 годом.
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