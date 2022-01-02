Россиянам посоветовали два способа увеличить размер пенсии

Вадим Карасев

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова отметила два способа увеличить размер пенсионных выплат — поздний выход на пенсию и монетизацию льгот.

"Существует два варианта. Первый — выйти на пенсию позже. Выход на пенсию даже на пять лет позже дает прибавку к страховой пенсии в районе 40%. Правда, при такой высокой инфляции, как сейчас, эти выгоды во многом сводятся на нет. Нужно помнить и о том, что при наступлении 80 лет базовая часть пенсии увеличивается в два раза", — цитирует экономиста URA.Ru.

Второй вариант — отказ от льгот в пользу получения за это компенсации "живыми" деньгами. По словам Финогеновой, прибавка в таком случае составит около 1,5 тыс. рублей в месяц. Также эксперт указала на важность получения "белой" зарплаты в течение жизни, что позволит накопить больше индивидуальных пенсионных баллов. Она также советует пользоваться услугами негосударственных пенсионных фондов.

Ранее в ПФР напомнили о прибавке к пенсии в 25%.