Самые популярные игры Xbox по числу одновременных игроков в Steam в 2021 году





Steam в итогах 2021 года опубликовал списки проектов, которые имели максимальное количество игроков одновременно в минувшем году. Итоги разбиты на 4 категории: более 200 тысяч игроков одновременно, более 100 тысяч игроков одновременно, более 60 тысяч игроков одновременно и более 30 тысяч игроков одновременно. Отметим, что многие игры Xbox Game Studios попали в эти ТОПы Steam.

Для начала приведем полный список игр, которые имели более 200 тысяч игроков одновременно в Steam в 2021 году — игры указаны в произвольном порядке:

Halo InfiniteCyberpunk 2077RUSTValheimGrand Theft Auto VApex LegendsPUBG BattlegroundsNew WorldCounter-Strike: Global OffensiveDOTA 2

В этом списке выделяется Halo Infinite от Xbox Game Studios. В данном случае, такой онлайн был достигнут в условно-бесплатном многопользовательском режиме.

Что касается игр в других категориях, выделим проекты Xbox Game Studios:

Sea of Thieves, Forza Horizon 5, Age of Empires IV — более 60 тысяч игроков одновременно.Age of Empires II — более 30 тысяч игроков одновременно.