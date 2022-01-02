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Самые популярные игры Xbox по числу одновременных игроков в Steam в 2021 году

Самые популярные игры Xbox по числу одновременных игроков в Steam в 2021 году


Steam в итогах 2021 года опубликовал списки проектов, которые имели максимальное количество игроков одновременно в минувшем году. Итоги разбиты на 4 категории: более 200 тысяч игроков одновременно, более 100 тысяч игроков одновременно, более 60 тысяч игроков одновременно и более 30 тысяч игроков одновременно. Отметим, что многие игры Xbox Game Studios попали в эти ТОПы Steam.

Для начала приведем полный список игр, которые имели более 200 тысяч игроков одновременно в Steam в 2021 году — игры указаны в произвольном порядке:



Halo Infinite



Cyberpunk 2077



RUST



Valheim



Grand Theft Auto V



Apex Legends



PUBG Battlegrounds



New World



Counter-Strike: Global Offensive



DOTA 2

В этом списке выделяется Halo Infinite от Xbox Game Studios. В данном случае, такой онлайн был достигнут в условно-бесплатном многопользовательском режиме.

Что касается игр в других категориях, выделим проекты Xbox Game Studios:



Sea of Thieves, Forza Horizon 5, Age of Empires IV — более 60 тысяч игроков одновременно.



Age of Empires II — более 30 тысяч игроков одновременно.
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По материалам: newxboxone

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