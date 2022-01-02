Шуточный гороскоп на 2022 год

Вадим Карасев

Встречать год Тигра, амбициозного и отважного, астрологи советуют с улыбкой. Позитивный настрой поможет даже в трудную минуту. А уж в год возможностей и перемен он тем более будет очень кстати.

Шуточный гороскоп не стоит недооценивать: он не только расскажет, какой вы котик или как ваш Знак Зодиака приходит на работу в понедельник, но и даст эффективные советы о том, как провести 2022 год приятно, с пользой и позитивом.

Овен

Учиться, учиться и еще раз учиться — таким будет 2022 год для Овнов. И хотя мало кому снова хочется оказаться за партой, в переносном смысле Овнам это предстоит: их ждут важные жизненные уроки. Пожелаем Овнам учиться на чужих ошибках, не повторять своих и на всякий случай напомним шуточный ритуал на удачную сессию: возможно, в скором времени вам предстоит пройти курсы английского или сдать на права.

Телец

Не стоит пытаться обмануть время: хитрецов оно не любит. Поэтому Тельцам важно расставить акценты мудро: если хочется лучше выглядеть, то побольше спать и позаботиться о здоровье, а если амбиции возросли — строить реалистичные планы. Омолаживающие маски и эффективный тайм-менеджмент могут быть лишь помощниками, а главное волшебство в руках самих Тельцов.

Близнецы

На Близнецов обратят пристальный взор судьбоносные звезды: с ними в 2022 году будут связаны высокие материи. Озарения и знаки свыше не стоит путать с подсказками недоброжелателей. Двойственная натура Близнецов, как ни странно и парадоксально, поможет им определиться, что истинно, и воплотить в жизнь самые безумные идеи. Без шуток.

Рак

Одухотворенные Раки в начале 2022 года могут немного удивиться тому, какой важной частью их жизни станут прозаичные финансы. Денежные вопросы сейчас — в приоритете. Тигр любит амбициозных, так что Ракам предостоит быть в центре событий. И побольше внимания обращать на такой знакомый быт: он сейчас основа ваших успехов. Бытовые шуточные заговоры в помощь.

Лев

Хотя Лев и Тигр оба относятся к семейству кошачьих, покровитель 2022 года будет дружественным не ко всем Львам. Чтобы наладить отношения с ним, Львам важно усмирить вспыльчивость и импульсивность. Выдержка и уместная самоирония царю зверей очень к лицу. Не стоит отступать от жизненных принципов, даже если кому-то они кажутся забавными.

Дева

Предстоящий год поможет Девам разобраться в себе, многого достичь и получить признание окружающих — но только при одном условии: Девам нужно быть честными с собой. И не слишком серьезными: иногда важно взглянуть на проблему с неожиданной стороны, посмеяться над нелепой случайностью и поскорее о ней забыть. Симороские ритуалы помогут привлечь удачу и улыбнуться.

Весы

Поменьше страстей, Весы: вас они могут только расштать и сбить с верного пути. Ревность и драмы украшают страницы любовных романов, но в жизни лишь навредят и разрушат гармонию, к которой вы стремитесь. Не выходите из равновесия и не раскрывайте случайным жизненным попутчикам ваши тайные мечты.

Скорпион

В 2022 году Скорпионам, возможно, стоит как следует почистить подписки в социальных сетях. Если все блоггеры внезапно стали сверхуспешными, эффективными и успевают все и сразу, возможно, они что-то не рассказывают Скорпионам. Зависть, домыслы и прочий негатив Скорпионам ни к чему. Шуточный гороскоп напоминает Скорпионам: не стоит злиться по мелочам.

Стрелец

Любовные приключения Стрельцов могут поразить в конце 2022 года самих Стрельцов — и уж точно удивят окружающих. Возможна самая непредсказуемая динамика, в том числе и позитивная: новые романы, бракосочетание, выход отношений на новый уровень. Остается следить за репутацией, чтобы, проведя свой идеальный день, не стать заодно звездой интернета.

Козерог

У Козерогов впереди продуктивный и спокойный год, достаточно размеренный, чтобы немного замедлиться, оценить свои достижения и перестать винить себя за недостаток приложенных усилий. Некоторые Козероги внезапно могут полюбить походы по магазинам или онлайн-покупки. Желаем им тратить деньги с пользой и радоваться приобретениям, а также не быть слишком строгими к себе после спонтанного шопинга.

Водолей

У Водолеев в 2022 году откроется новая сверхспособность, которая будет очень кстати для их творческой и переменчивой натуры. Водолеи будут доводить дела до конца, и не зря: в конце года они сами удивлятся тому, как сильно их жизнь изменится, стоит только не бросать начатое на полпути. Тигр такую целеустремленность очень оценит.

Рыбы

Рыбам как никогда важно поймать состояние потока. Однако сложно быть в форме, когда риски были оценены неверно. Рыбам многое по силам, если те найдут подходящих соратников и грамотно приложат силы. На всякий случай напоминаем им, что все Знаки Зодиака иногда садятся в лужу: не стоит драматизировать и сильно расстраиваться при маленькой неприятности.