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СК проверит требования активистов запретить концерт Линдеманна — оказалось, что жалобы на музыканта поступают не в первый раз

СК проверит требования активистов запретить концерт Линдеманна — оказалось, что жалобы на музыканта поступают не в первый раз

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить доводы жителей Новосибирска, которые требуют отменить концерт Тилля Линдеманна в городе, запланированный на 26 января — как оказалось, местные активисты уже пытались в прошлом помешать деятельности фронтмена Rammstein.

Бастрыкин обратил внимание на открытое письмо к депутатам Государственной Думы, в котором общественники обвиняют 58-летнего Линдеманна в "посягательстве на общественную нравственность" и "искажении исторической правды", а депутатов просят поддержать их и противодействовать "антикультурным явлениям" на законодательном уровне.

Нам, как родителям, очень сложно в таких условиях воспитывать своих собственных детей, ограждать их от того потока мерзости и нечистот, который льется со всех щелей,

— говорится в письме.

О том, что требования новосибирчан будут рассмотрены СК, сообщили на сайте ведомства 1 января. Вскоре после этого на сайте телеканала "РЕН ТВ" появилась информация, что активисты из Новосибирска не впервые пытаются сорвать концерт Линдеманна.

Еще в январе 2020 года местный общественник Роман Котик в обращении к мэру города попросил запретить выступление музыканта, ссылаясь на "неуважительный" по отношению к россиянкам порноклип на песню Till the End, из-за которого снявшихся в нем девушек затравили в соцсетях.


Летом 2021 года не состоялось выступление Линдеманна на фестивале "Макларин за Родину" в Твери. Силовики пришли в отель к музыканту, где предупредили о необходимости соблюдать ограничения по коронавирусу на массовых мероприятиях и выписали соответствующее предписание. А на продюсера артиста был составлен административный протокол из-за нарушения порядка въезда в страну.

Ранее в декабре Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проверить обращение "группы патриотов", пожаловавшихся на творчество рэперов Оксимирона и Noize MC. А в ноябре глава ведомства обвинил рэпера Моргенштерна в торговле наркотиками в интернете, после чего певец вместе с женой Диларой покинул Россию.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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