Слух: Новый Bioshock не станет эксклюзивом Playstation и не выйдет на Xbox One





Новая игра серии Bioshock полноценно до сих пор не анонсирована, хотя и известно, что студия Cloud Chamber работает над ней. Ходило много слухов и инсайдов, что новый Bioshock представят в 2021 в рамках The Game Awards 2021, но этого так и не произошло. Были и еще одни слухи, которые касались эксклюзивности нового Bioshock для консолей Playstation, похоже, что они тоже не соответствуют действительности.

В аккаунте LinkedIn специалистов студии Cloud Chamber, которые работают над новой частью Bioshock, обнаружили некоторые детали об игре. Похоже, что разработка проекта ведется, как минимум, с мая 2018 года, что делает вполне реальными слухи о ее релизе в 2022 году (которые появлялись после утечки базы NVidia). Кроме того, игра будет работать на Unreal Engine 5, и она планируется к релизу на Xbox Series X | S и Playstation 5 (вероятно, и на PC). Есть вероятность, что проект не выйдет на Xbox One и Playstation 4.

Next Bioshock Game Maybe Next Gen Only

- So Rumors about PS Exclusivity is not True https://t.co/HVxx1DSOaY pic.twitter.com/2kfIJXoX0J — Faizan Shaikh (@FaizShaikh7681) December 31, 2021



Напомним, что в прошлом году появлялись слухи о сеттинге новой игры серии Bioshock и некоторые другие детали проекта.