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Слух: Новый Bioshock не станет эксклюзивом Playstation и не выйдет на Xbox One

Слух: Новый Bioshock не станет эксклюзивом Playstation и не выйдет на Xbox One


Новая игра серии Bioshock полноценно до сих пор не анонсирована, хотя и известно, что студия Cloud Chamber работает над ней. Ходило много слухов и инсайдов, что новый Bioshock представят в 2021 в рамках The Game Awards 2021, но этого так и не произошло. Были и еще одни слухи, которые касались эксклюзивности нового Bioshock для консолей Playstation, похоже, что они тоже не соответствуют действительности.

В аккаунте LinkedIn специалистов студии Cloud Chamber, которые работают над новой частью Bioshock, обнаружили некоторые  детали об игре. Похоже, что разработка проекта ведется, как минимум, с мая 2018 года, что делает вполне реальными слухи о ее релизе в 2022 году (которые появлялись после утечки базы NVidia). Кроме того, игра будет работать на Unreal Engine 5, и она планируется к релизу на Xbox Series X | S и Playstation 5 (вероятно, и на PC). Есть вероятность, что проект не выйдет на Xbox One и Playstation 4.


Напомним, что в прошлом году появлялись слухи о сеттинге новой игры серии Bioshock и некоторые другие детали проекта.

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По материалам: newxboxone

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