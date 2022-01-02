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"Собирать бычки и подметать": Надежда Савченко рассказала, чем Украине придется заниматься в НАТО

"Собирать бычки и подметать": Надежда Савченко рассказала, чем Украине придется заниматься в НАТО

Бывший депутат Верховной рады Украины, участница конфликта на востоке страны Надежда Савченко уверена: если страна все же вступит в Североатлантический альянс, ее военных ждет незавидное будущее.

По мнению Савченко, озвученному в эфире телеканала "НАШ", в случае реального конфликта Запада и России остановить ВС РФ удастся только в районе границы Германии или Франции. Поэтому нет никакого практического смысла в членстве Украины в НАТО.

Если мы пойдем в НАТО, то украинские летчики будут подметать аэродром и собирать бычки, а американские летчики будут летать на наших аэродромах.

Бывшая военнослужащая напомнила, что была в Ираке и видела, как работает система коалиционных войск. Запад заинтересован прежде всего в использовании территории своих восточноевропейских партнеров.

Как сообщал Ruposters, ранее на Украине назвали свой внеблоковый статус "делом прошлого".

# Главные новости

По материалам: uposters.ru

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