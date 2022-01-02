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Sonic Frontiers должна была выйти в 2021 году, но ее перенесли

Sonic Frontiers должна была выйти в 2021 году, но ее перенесли


В рамках The Game Awards 2021 анонсировали игру Sonic Frontiers — масштабный новый трехмерный проект про Соника. Игра обещает большой открытый игровой мир, с разными биомами, интересным сюжетом, высокими скоростями и необычными механиками.

У игры Sonic Frontiers нет даты релиза — разработчики обещают ее выпустить в 2022 году. Если верить утечкам, произойдет это в ноябре. Но, как выяснилось, игра Sonic Frontiers должна была выйти еще в 2021 году. Об этом компания SEGA рассказала инвесторам в отчете:

Изначально его [Sonic Frontiers] планировалось выпустить в этом году, в 30-летие Соника, но мы отложили выпуск на год, чтобы еще улучшить качество. Не только для этой игры, но и всегда на этапе разработки мы проводим анализ, чтобы улучшить качество игры перед выпуском, например, внедряется тестирование игры на основе внешних оценок, и я чувствую, что она [Sonic Frontiers] станет хорошей игрой. И возлагаю на это большие надежды.

Компания SEGA также отмечает, что новая игра про Соника — «это тайтл без компромиссов с точки зрения качества».


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По материалам: newxboxone

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