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Стало известно, сколько самые богатые люди в мире заработали в 2021 году

Стало известно, сколько самые богатые люди в мире заработали в 2021 году

Продолжающаяся пандемия не помешала десятке самых богатых людей мира преумножить доходы — согласно индексу миллиардеров Bloomberg, в 2021 году они заработали в общей сложности 385 миллиардов долларов, и их совокупное состояние по данным на 31 декабря составило 1,29 триллиона долларов.

Возглавляет рейтинг самых преуспевших в 2021 году миллиардеров 50-летний глава Tesla и SpaceX Илон Маск — он заработал 114 миллиардов долларов, и его состояние выросло до 270 миллиардов долларов. В течение года оно превышало отметку в 300 миллиардов, и в октябре журнал Forbes назвал Илона самым богатым из когда-либо живших на Земле людей.

На втором месте рейтинга самых богатых миллиардеров расположился 57-летний бывший генеральный директор Amazon Джефф Безос, и замыкает тройку лидеров 72-летний гендиректор конгломерата LVMH Бернар Арно.

Топ-10 самых богатых миллиардеров в мире по окончании 2021 года

1. Илон Маск — состояние в 270 миллиардов долларов, 114 миллиардов долларов прибыли.

2. Джефф Безос — состояние в 192 миллиарда долларов, 2,04 миллиарда долларов прибыли.

3. Бернар Арно — состояние в 178 миллиардов долларов, 63,6 миллиарда долларов прибыли.

4. Билл Гейтс — состояние в 138 миллиардов долларов, 6,39 миллиарда долларов прибыли.

5. Ларри Пейдж — состояние в 128 миллиардов долларов, 46 миллиардов долларов прибыли.

6. Марк Цукерберг — состояние в 125 миллиардов долларов, 22 миллиарда долларов прибыли.

7. Сергей Брин — состояние в 124 миллиарда долларов, 43,7 миллиарда долларов прибыли.

8. Стив Балмер — состояние в 120 миллиардов долларов, 39,3 миллиарда долларов прибыли.

9. Уоррен Баффет — состояние в 109 миллиардов долларов, 21,3 миллиарда долларов прибыли.

10. Ларри Эллисон — состояние в 107 миллиардов долларов, 27,5 миллиарда долларов прибыли.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг российских миллиардеров, разбогатевших в 2021 году.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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