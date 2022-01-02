Таро-прогноз на неделю с 3 по 9 января 2022 года

Вадим Карасев

Начало нового года — активное время, когда важно правильно расставить приоритеты. Советы старших Арканов помогут Знакам Зодиака определиться с целями, чтобы не допустить промахов и достичь успехов в новом году.

Расклады карт Таро помогают заранее узнать о том, как будут развиваться события на неделе, и принять верные решения. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют внимательно изучить расклады, чтобы глубже понять их смысл, а также сопоставить советы карт с реальной жизнью. Важно помнить, что прогноз носит рекомендательный характер, и будущее можно менять, если прислушаться к себе.

Овен





Начало недели встречает Овнов картой «Повешенный». По ней приниматься за дела сразу не стоит — они могут не получить должного развития из-за спешки или халатного отношения к обязанностям. Лучше начать с завершения текущей работы.

Аркан «Сила» указывает на необходимость собраться с духом и приступить к выполнению сложных дел. По этой карте Овнам хватит мужества и навыков, чтобы успешно завершить проект или задачу.

По карте «Маг» Овны смогут опереться на свой профессионализм и зарекомендовать себя отличными работниками. Совет Аркана — воплощать в жизнь смелые идеи и искать новые пути для собственного развития.

Телец





Карта «Суд» говорит о благополучном разрешении конфликтов. Это может быть примирение с близкими или коллегами, а также победа в судебном деле. Тельцы смогут восстановить свое честное имя, но для этого им нужно быть честными и справедливыми.

По карте «Мир» замыслы Тельцов могут воплотиться в жизнь, если не сомневаться в себе и довериться судьбе. На этой неделе будет возможность завершить сложные дела и получить достойную награду за честную работу.

Аркан «Смерть» завершает неделю, призывая Тельцов не зацикливаться на прошлом и извлекать уроки из промахов, а не становиться заложниками негатива. Прошлое должно вовремя остаться за спиной, чтобы в жизнь пришли новые перспективы.

Близнецы





Карта «Смерть» говорит о перерождении, когда Близнецы смогут отпустить ситуацию, духовно вырасти и избавиться от рамок и ограничений, мешающих счастью. Карта не сулит неприятностей, если не сопротивляться происходящему.

Аркан «Правосудие» призывает Близнецов быть более внимательными. Принимать решения нужно только в том случае, если они обдуманы. В противном случае неприятности не заставят себя ждать, а халатность обернется делительной работой над ошибками.

Карта «Мир» завершает неделю, указывая на завершение трудностей и новые возможности. По ней Близнецы будут в шаге от победы и успеха, и для последних шагов нужно настроиться на оптимизм и не сворачивать с пути.

Рак





По карте «Император» Раки смогут добиться новых высот в карьере. Для этого нужно выйти из тени конкурентов и показать себя во всей красе, не забывая о том, что решения должны быть мудрыми и справедливыми.

Аркан «Смерть» следует за первым Арканом неспроста: Раки смогут выйти на новый уровень успеха, если перестанут бояться. По этой карте нельзя сомневаться: судьба не так часто дарит шанс в корне поменять свою жизнь.

В конце недели по карте «Колесо фортуны» Раков ждут серьезные перемены, которые могут застать врасплох, однако Ракам нет смысла переживать. Внимание к мелочам и отказ от поспешных решений убережет от промахов.

Лев





Карта «Сила» призывает Львов действовать смело. Аркан указывает на время, когда дела будут двигаться в гору, и если не отступать, то Львы смогут достичь новых высот. Направляя энергию в мирное русло, будет проще достичь успеха.

Карта «Луна» говорит о том, что планы могут быть нарушены. Львам предстоит борьба с самым сильным врагом — собственным подсознанием. Страх, неуверенность, вера слухам будут мешать, и Львам понадобится мужество, чтобы разорвать паутину сомнений.

Аркан «Император» говорит о власти, которую Львам необходимо удержать. Справиться с испытанием будет не просто, ведь поступать нужно мудро и честно, иначе проблемы не заставят себя ждать.

Дева





«Сила» в раскладе для Дев — карта, призывающая действовать смелее. Разобраться с трудностями будет значительно проще, если настроиться на оптимизм и научиться жить в согласии с внутренним миром.

События будут развиваться стремительно, и уже к середине недели Девы почувствуют, как колесо судьбы набирает обороты. Аркан «Колесо фортуны» сулит новые события, взять контроль над которыми получится лишь спустя время, когда Девы смогут принять новые правила игры.

«Суд» в раскладе — карта, призывающая Дев вынести уроки прошлого, переосмыслить свою жизнь и начать путь к новым успехам. Допущенные ранее ошибки, если их проанализировать, не дадут совершить подобных промахов в будущем.

Весы





Карта «Мир» сулит Весам хороший доход, удачу в делах и гармоничное начало недели. По этому Аркану препятствий на пути нет, и осуществить задуманное Весы смогут без страха, что планы нарушатся.

Аркан «Колесница» призывает Весов быть активными и удерживать контроль над эмоциями, чтобы не совершить опрометчивых шагов. По этой карте достичь новых вершин станет проще, если направить энергию в русло созидания.

По карте «Влюбленные» Весам будет необходимо принять решение, отменить которое не получится. Совет Аркана — не спешить и взвесить доводы, чтобы в будущем получить не проблемы, а дальнейшее развитие.

Скорпион





В начале января по карте «Смерть» Скорпионы смогут начать новый этап жизни. По этой карте пора оставить старые планы и идеи, которые мешают развитию и не дают возможности открыть новые двери.

Аркан «Повешенный» указывает на невозможность продолжать дела, и Скорпионам предстоит найти новый путь, чтобы не терять времени. Карта символизирует трудности, преодолеть которые поможет находчивость.

По карте «Верховная жрица» Скорпионы смогут найти верные решения, если будут внимательны. Аркан говорит о сильной интуиции, благодаря которой будет проще принимать решения и обходить стороной неурядицы.

Стрелец





По карте «Повешенный» Стрельцам предстоит изменить решение, чтобы найти выход из сложившейся ситуации. Аркан говорит о невозможности продолжать работу в прежнем ритме — нужно найти обходные пути и проявить смекалку.

Аркан «Правосудие» призывает Стрельцов расставить приоритеты, чтобы заниматься действительно важными делами и не останавливаться в развитии. Карта напоминает о том, что действовать нужно честно, чтобы в будущем не было причин для работы над ошибками.

По карте «Умеренность» Стрельцам в конце недели важно оставаться в гармонии с собой и не торопиться. Замедление поможет избежать ошибок и промахов, а также позволит найти решение сложных задач.

Козерог





По карте «Отшельник» Козерогам стоит начать неделю не с активных действий, а с уединения. Аркан говорит о необходимости остаться наедине с собой, чтобы поразмышлять о будущем, составить планы и расставить приоритеты.

Аркан «Правосудие» говорит о необходимости поступать честно и непредвзято. По этой карте Козероги получат награду за честный труд и смогут избежать неприятностей, если откажутся от спешки и обмана.

«Умеренность» в раскладе — карта, указывающая на необходимость во всем придерживаться золотой середины. Аркан символизирует успех в том случае, если Козероги перестанут торопиться и нервничать по пустякам.

Водолей





Аркан «Звезда» указывает Водолеям на правильно выбранный путь и успехи в будущем. По этой карте причин для беспокойства не будет, если не совершать опрометчивые поступки и не менять планы.

По карте «Дьявол» Водолеям предстоит испытание, и его нужно пройти с достоинством. Водолеям нельзя потакать сильным эмоциям и пытаться обхитрить судьбу, чтобы не навлечь на себя проблемы.

По карте «Императрица» Водолеев ждет благополучное завершение проблем и возможность преуспеть в делах и личной жизни. Доброжелательность, забота и внимание помогут достичь поставленных целей и получить достойную награду.

Рыбы





По карте «Звезда» Рыбы могут не сомневаться в том, что выбрали верный путь. По этому Аркану препятствий на пути не будет, если поступать честно и не торопить события. Судьба будет благосклонна к тем, кто доверяет своим чувствам.

Аркан «Башня» говорит о переменах, которые могут обескуражить Рыб. Карта говорит о необходимости принять новые правила игры и без сожалений прощаться с теми планами, которым уже не суждено сбыться.

В конце недели Рыбам предстоит сделать выбор, и карта «Влюбленные» призывает не спешить. Принять правильное решение будет проще, если прислушаться к себе и никому не позволять вмешиваться в ход событий.