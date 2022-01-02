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Транзит российского газа через Украину в Словакию резко сократился

Транзит российского газа через Украину в Словакию резко сократился

Поставки российского газа в Словакию транзитом через Украину упали до двухмесячного минимума, передает агентство Reuters со ссылкой на словацкого оператора трубопроводов Eustream.

"Потоки российского газа из Украины в Словакию через пограничный пункт Вельке-Капушаны упали до самого низкого уровня со 2 ноября. Заявленная мощность на субботу снизилась до 524 631 мегаватт-час с 887 094 мегаватт-час в пятницу", - говорится в публикации.

В то же время "Газпром" в течение последних 2 недель не бронирует мощности газопровода "Ямал - Европа" для транзита топлива через Польшу. В компании объяснили это тем, что основные покупатели уже выбрали годовые объемы и больше не подают заявки на поставки. При этом российский газовый холдинг готов качать дополнительные объемы по долгосрочным контрактам и по сниженной цене.

Как писал Ruposters, Украина попросила Европу обязать "Газпром" поставлять больше газа через украинскую ГТС.

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По материалам: uposters.ru

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