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Турагентов пересчитают

Турагентов пересчитают

01:17  Автор: Анна Шушкина



В России создадут реестр турагентов — компаний, которые продают путёвки от разных туроператоров. Соответствующий закон вступил в силу 1 января 2022 года.

Из реестра можно будет узнать, действительно ли фирма сотрудничает с тем или иным оператором, какие виды путешествий она вправе продавать — по стране или за рубеж, заключала ли она договор с субагентом и другие данные.

Продавать путёвки смогут только агенты, внесенные в данный реестр. Включение в него будет обязательным и бесплатным. Туроператор будет вносить сведения о турагенте через личный кабинет в системе единого федерального реестра, также он будет обязан в срок до трёх дней зафиксировать сведения об изменении или досрочном расторжении договора с турагентом.

В свою очередь, турагенты будут заносить в реестр информацию о своих субагентах. За невнесение или внесение недостоверных сведений в реестр будет грозить административная ответственность. Ведением реестра в электронном виде займётся Ростуризм.

Законы, вступающие в силу 1 января


Туроператоры будут обязаны внести в единый реестр сведения о работающих с ними турагентах в течение 180 дней со дня вступления закона в силу. После истечения этого срока турагенты, не включенные в реестр, не смогут вести свою деятельность, в противном случае им будет грозить административная ответственность.

За ведение турагентской деятельности без разрешения, а также за внесение некорректных сведений в единый реестр турагентов штрафы для индивидуальных предпринимателей составят 5-15 тысяч рублей, для юрлиц — 50-100 тысяч рублей. Как полагают в правительстве, эти меры позволят сделать туротрасль полностью прозрачной и избавят россиян от лишних переживаний во время отпуска.

В России могут ввести невозвратные турпутёвки


Как отмечал ранее депутат Борис Пайкин (ЛДПР), наличие в реестре информации о туристическом агенте со ссылкой̆ на конкретного туроператора станет подтверждением того, что между ними заключен договор на реализацию определенного туристического продукта. «Это позволит сделать рынок услуг прозрачным и защитит потребителей от недобросовестных посредников», — сказал политик.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.



#туризм

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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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