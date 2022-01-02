В 2022 году стоит ждать новостей по Ghost of a Tale 2





В 2019 году на приставках Xbox One состоялся релиз игры Ghost of a Tale, которая в Steam вышла несколькими месяцами раньше. Игра является приключенческим проектом про мышонка, которому предстоит изучать игровой мир, искать друзей, спасаться от врагов и стараться найти свою любовь. Проект был хорошо воспринят игроками, сейчас у него в Steam больше 3000 обзоров, при общем рейтинге «Очень положительно».

Похоже, что в 2022 году можно ждать новости по сиквелу игры. Разработчик проекта Ghost of a Tale в Twitter сообщил, что «есть припасы для фанатов Ghost of a Tale в 2022 году».

Oh boy do we have mousy things in store for #GhostOfATale fans in 2022... 🐭 https://t.co/mejXQHfTo1 — Seith (@SeithCG) December 31, 2021



На данный момент неизвестно, планируется полноценный релиз игры Ghost of a Tale 2 в 2022 году или разработчики намерены ее просто официально представить. Напомним, что первая часть изначально предлагалась игрокам на этапе раннего доступа.