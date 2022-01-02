В Британии напрямую финансируют раскачку внутриполитической ситуации в России, заявила Захарова

16:57 Автор: Виктория Карташева

Великобритания предоставляет гранты и тем самым финансирует программы, направленные на раскачивание внутриполитической ситуации в России. Об этом написала в своём Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала попавшие в сеть документы британского внешнеполитического ведомства.

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«Речь уже идет о весьма серьезных вещах — британцы напрямую тратят деньги на раскачку внутриполитической ситуации в стране. Как иначе объяснить существование грантового плана под кодом P2.031, предполагающего спонсирование вовлеченности в митинги и политические шествия, а также упоминающего рост социальной напряженности и поляризацию общества», — отметила Захарова.

По её мнению, появившаяся в сети информация «вызывает ужас» и напрямую свидетельствует о вмешательстве Соединённого Королевства во внутренние дела России.

«Выход у британского внешнеполитического ведомства один — публично заявить, что все это фейк и деза. «Хайли лайкли», конечно. Ну или признаться в планах по вмешательству во внутренние дела России, покаяться, пересесть с танка на желтую подводную лодку и залечь на дно в Брюгге», — добавила она.





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Дипломат подчеркнула, согласно документам, с 2020 по 2023 год Лондон выделил свыше 1,3 миллиарда рублей на финансирование программ влияния на общественные организации, а через них — на государственные структуры и трансформацию курса России в направлении, выгодном Великобритании. В этом и есть ответ, почему почему партнеры так взволнованы номинированием своих подопечных на звание «иностранных агентов», считает официальный представитель МИД РФ.

Ранее Мария Захарова, комментируя колонку главы МИД Великобритании Элизабет Трасс, заявила, что Британия, тщательно разработавшая вторжение в Ирак, несёт историческую ответственность за беженцев из республики и не имеет права обвинять Россию в миграционном кризисе на белорусско-польской границе.

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