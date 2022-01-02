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В Dying Light 2 больше 500 различных предметов снаряжения

В Dying Light 2 больше 500 различных предметов снаряжения


Создатели Dying Light 2 продолжают рассказывать о масштабах своего проекта. Ранее они сообщили, что в игре будет более 140 вариантов оружия, а в новом посте они поделились еще одной интересной цифрой — игроки смогут использовать более 500 различных предметов снаряжения.

Отметим, что игроки все еще ждут геймплей игры Dying Light 2 с консолей прошлого поколения — Xbox One и Playstation 4. Разработчики обещают в ближайшее время им поделиться. Они заявили, что пока не могут назвать конкретную дату, но, вероятно, геймплей будет показан в январе.


Напомним, что релиз Dying Light 2 состоится 4 февраля 2022 года, в Microsoft Store уже идут предварительные заказы.

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По материалам: newxboxone

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