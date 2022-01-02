В Dying Light 2 больше 500 различных предметов снаряжения





Создатели Dying Light 2 продолжают рассказывать о масштабах своего проекта. Ранее они сообщили, что в игре будет более 140 вариантов оружия, а в новом посте они поделились еще одной интересной цифрой — игроки смогут использовать более 500 различных предметов снаряжения.

There are over 500 different items you can equip in Dying Light 2 Stay Human. Talk about gearing up! #DyingLight2 pic.twitter.com/2RQMA79lcJ — Dying Light (@DyingLightGame) December 31, 2021

Отметим, что игроки все еще ждут геймплей игры Dying Light 2 с консолей прошлого поколения — Xbox One и Playstation 4. Разработчики обещают в ближайшее время им поделиться. Они заявили, что пока не могут назвать конкретную дату, но, вероятно, геймплей будет показан в январе.

A lot of people were asking me on Discord, so I think it's only fair to also say it here: We're planning to show old-gen gameplay as we know how important it is for our players. I cannot share any dates yet, you can expect it to be shown in January#Dyinglight2 @DyingLightGame — Uncy (@Uncy8) December 29, 2021



Напомним, что релиз Dying Light 2 состоится 4 февраля 2022 года, в Microsoft Store уже идут предварительные заказы.