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В ООН прокомментировали признание российского сотрудника миссии в Косово персоной нон грата

В ООН прокомментировали признание российского сотрудника миссии в Косово персоной нон грата

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что миссия ООН в Косово (МООНК) пока не получала от властей частично признанного государства уведомления об объявлении персоной нон грата российского сотрудника миссии.

Он подчеркнул, что к сотрудникам ООН не применим статус персоны нон грата.

"Нам известно об объявлении властями Косово персоной нон грата сотрудника миссии ООН в Косово и Метохии. Миссия не получала официальных уведомлений от властей Косова в связи с этими заявлениями. Доктрина персоны грата не распространяется на персонал ООН и не предусмотрена положением о МООНК", - подчеркнул Дюжаррик.

Дипломат пояснил, что любые вопросы относительно сотрудников МООНК должны решаться властями страны с руководством миссии.

"МООНК и штаб-квартира ООН принимают соответствующие меры по обеспечению безопасности сотрудника, о котором идет речь, и поддерживают контакты с заинтересованными представителями властей по этому вопросу", - добавил представитель генсека ООН, его слова приводит ТАСС.

31 декабря министр иностранных дел непризнанного Косово Доника Гервала объявила персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово и Метохии "из-за вредного влияния, которое нарушило национальную безопасность".


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По материалам: uposters.ru

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