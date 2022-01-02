В Швейцарии создали андроида на колесах

Вадим Карасев

Компания Swiss-Mile, дочернее предприятие Швейцарского федерального технологического института ETH Zurich, создала уникального колесного робота ANYMal, который может работать как робопес и даже как андроид.

Устройство визуально напоминает робота-собаку Spot от Boston Dynamycs, однако, как уверяют разработчики, обладает более широкими возможностями по сравнению с конкурентами. Наличие колес позволяет роботу развивать скорость до 23 км/ч, при этом он может забираться по лестницам, как собака, и даже вставать на 2 колеса, принимая "форму гуманоида", как называют ее создатели.

Разработчики также отмечают, что ANYMal значительно эффективнее обычных колесных беспилотников, используемых в доставке, благодаря гибкой конструкции и ногам на 12 электромоторах, которые двигаются в любом направлении и позволяют роботу легко перемещаться по бездорожью. Более того, в случае падения ANYMal может сам подняться.



Грузоподъемность робота составляет 50 кг. Цена на него еще не объявлена, производитель обещает начать продажи новинки в 2022 году.