Valheim получает звание «Игра года» от портала PC Gamer





Портал PC Gamer является одним из самых авторитетных в игровой индустрии, от того интересно посмотреть их решение по званию «Игра года» в 2021 году. Издание сегодня опубликовало решение о том, какой проект заслуживает звание «Игра года» в минувшем году, и это Valheim. Напомним, что Valheim не выходил на приставках Xbox — проект пока доступен исключительно на PC.

Valheim — это уникальная игра про выживание в открытом мире с элементами крафта, которая имеет свои особенности. Журналисты указывают, что Valheim смог их зацепить своей проработанностью деталей, интересным миром и возможностью заниматься тем, чем действительно хочется. Журналисты, которые выносили вердикт в PC Gamer по званию «Игра года» для Valheim, отмечают, что у них были до первого взаимодействия с проектом заниженные ожидания, но это не помешало им провести десятки или сотни часов в игре.

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Напомним, что портал PC Gamer назвал лучшей игрой с открытым миром проект Forza Horizon 5, а лучшим шутером от первого лица игру Halo Infinite.