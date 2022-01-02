Володин: Украина всё больше скатывается к государству с националистической идеологией

12:52 Автор: Виктория Карташева

Украина всё больше скатывается к государству, в основе которого лежит националистическая идеология. Об этом написал в своём Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя митинг националистов в честь дня рождения Бандеры.

В Киеве в честь 113-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры 1 января состоялось ежегодное факельное шествие. Сообщается, что в митинге приняли участие несколько сотен человек.

«На Украине забывают, что националистическая идеология не может быть направлена ПРОТИВ одних, но быть ЗА других. Она направлена против всего человечества», — отметил Володин.

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По его мнению, очевидно, что именно по этой причина шествие также осудили в Израиле. В официальном заявлении израильского посольства в Киеве подчёркивается, что прославление лиц, поддерживающих нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста на Украине. Кроме того, дипломаты потребовали от украинских властей тщательного расследования антисемитских проявлений, которые были отмечены во время марша.

«Недопустимо, когда в XXI веке снова прославляют лидеров нацизма, которые организовывали зверства, были пособниками фашистов, сжигали дотла деревни, убивали стариков, женщин, детей, младенцев», — заявил парламентарий.

Украина возвращается к трагическому прошлому, против которого боролись СССР, США и Англия, считает Володин. Он напомнил, что во Второй мировой войне погибли более 55 миллионов человек, и отметил, что в такой ситуации чудовищным выглядит сам факт поставок вооружения Киеву со стороны стран НАТО.

«Происходящее на Украине должно быть осуждено Европарламентом, ПАСЕ и ПА ОБСЕ. За поощрение национализма необходимо спрашивать с ее руководства, вводить санкции, делать все, чтобы не допустить его возрождения в Европе», — заключил спикер Госдумы.





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В то же время, необходимо правильно призвать к ответу и тех, кто способствует подобной политике или делает вид, что не замечает её, подчеркнул Володин. Он также сообщил о планах обсудить этот вопрос в ходе встреч с представителями парламентов европейских государств, во время которых будут предложены действенные меры в отношении стран, где процветает национализм.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что муссирующиеся в медиаполе слухи о планах Кремля по нападению на Украину могут быть обусловлены тем, что определённые страны хотели бы использовать тот же информационный сценарий, что и во время агрессии Грузии против Абхазии и Южной Осетии в 2008 году.

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