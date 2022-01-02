Звездный Instagram: как российские знаменитости встретили и продолжают праздновать Новый год

Вадим Карасев

Новый год уже наступил, но гулянья в России еще в самом разгаре. Атмосфера праздника продолжает витать в воздухе, и аккаунты звезд в инстаграме продолжают пополняться уютными и яркими фотографиями с шумных вечеринок в компании друзей, тихих семейных посиделок и прогулок по городу под январским снегом. Многие не упустили случая посмеяться над собой: Ксения Собчак и Настя Ивлеева поделились фотографиями, сделанными в похмельное утро, а Анна Хилькевич спародировала саму себя на пресс-конференции Владимира Путина (в сети актрису обвиняли в том, что, слушая президента, она слишком соблазнительно кусала губы).

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Ольга Петелина