Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Звездный Instagram: как российские знаменитости встретили и продолжают праздновать Новый год

Звездный Instagram: как российские знаменитости встретили и продолжают праздновать Новый год

Звездный Instagram: как российские знаменитости встретили и продолжают праздновать Новый год

Новый год уже наступил, но гулянья в России еще в самом разгаре. Атмосфера праздника продолжает витать в воздухе, и аккаунты звезд в инстаграме продолжают пополняться уютными и яркими фотографиями с шумных вечеринок в компании друзей, тихих семейных посиделок и прогулок по городу под январским снегом. Многие не упустили случая посмеяться над собой: Ксения Собчак и Настя Ивлеева поделились фотографиями, сделанными в похмельное утро, а Анна Хилькевич спародировала саму себя на пресс-конференции Владимира Путина (в сети актрису обвиняли в том, что, слушая президента, она слишком соблазнительно кусала губы).

Самые интересные фото и видео российских звезд — в нашей подборке!


 



 



 



 



Ольга Петелина
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Ксения Бородина возмущена стоимостью билетов в эконом классе
Ксения Бородина возмущена стоимостью билетов в эконом классе
Ксения Собчак на весь мир показала свою голую попу
Ксения Собчак на весь мир показала свою голую попу
Инсайдер про Call of Duty Modern Warfare II: подробности сюжетной кампании, состояние игры, режим Demilitarized Zone
Инсайдер про Call of Duty Modern Warfare II: подробности сюжетной
Самые популярные игры Xbox по числу одновременных игроков в Steam в 2021 году
Самые популярные игры Xbox по числу одновременных игроков в Steam в
Инсайдер: Xbox работает над сделками со сторонними студиями по существующим франшизам
Инсайдер: Xbox работает над сделками со сторонними студиями по
Sonic Frontiers должна была выйти в 2021 году, но ее перенесли
Sonic Frontiers должна была выйти в 2021 году, но ее перенесли
Звездный Instagram: как российские знаменитости встретили и продолжают праздновать Новый год
Звездный Instagram: как российские знаменитости встретили и
13 проблем, знакомых всем людям, которые постоянно мерзнут зимой
13 проблем, знакомых всем людям, которые постоянно мерзнут зимой
В Швейцарии создали андроида на колесах
В Швейцарии создали андроида на колесах
DeFi-проект Aave начал разработку мобильного кошелька
DeFi-проект Aave начал разработку мобильного кошелька
Ксения Бородина прокомментировала свои измены
Ксения Бородина прокомментировала свои измены
Похудевший муж Алсу заметно преобразился
Похудевший муж Алсу заметно преобразился

Топ на сегодня

Наталья Подольская устроила скромный Новый год детям
Наталья Подольская устроила скромный Новый год детям
Лиза Арзамасова показала первый Новый год сына
Лиза Арзамасова показала первый Новый год сына
Россиянам может грозить уголовное наказание за запуск фейерверков
Россиянам может грозить уголовное наказание за запуск фейерверков
Битва образов: лучшее за неделю — от Светланы Лободы в шубе до Хайди Клум в одеяле
Битва образов: лучшее за неделю — от Светланы Лободы в шубе до Хайди
Германия решила говорить с Россией про Украину без самой Украины
Германия решила говорить с Россией про Украину без самой Украины

Еще по теме

Как Яна Рудковская, Полина Гагарина, Ким Кардашьян, Виктория Бекхэм и другие звезды встретили Новый год
Праздничные наряды и угощения: как Ксения Собчак, Дима Билан, Сергей Шнуров, Алсу и другие встретили Новый год
Звездный Instagram: как звезды встретили середину лета
Звездный Instagram: европейские путешествия и спорт