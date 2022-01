13 лет назад был добыт генезис-блок биткоина

3 января 2009 года человек или группа людей под псевдонимом Сатоши Накамото запустил/-и основную сеть биткоина, добыв генезис-блок с 50 BTC.

В его хеше содержится заголовок статьи «Chancellor on brink of second bailout for banks» британского издания The Times.

Запуску сети предшествовала публикация white paper биткоина (31 октября 2008 года). Первая транзакция состоялась 12 января 2009 года — Сатоши Накамото отправил 10 BTC Хэлу Финни. За три дня до этого опубликована версия ПО Bitcoin 0.1.

Личность Накамото и мотивы создания биткоина до сих пор остаются тайной, которую пытаются разгадать в криптосообществе и за его пределами.

Не исключено, что одним из стимулов создания биткоина стал разразившийся в 2007-2008 годах мировой финансовый кризис, сопровождавшийся крахом крупнейших инвестиционных банков, повсеместным снижением объемов производства, падением спроса и цен на сырье, ростом безработицы и активным вмешательством государств в экономику.

В ноябре 2021 года первая криптовалюта обновила максимум на отметке $69 000. Тогда же майнеры добыли 90% монет от общей эмиссии биткоина.

На сегодня средневзвешенный курс BTC находится у отметки $47 000, а капитализация флагмана рынка составляет $891,8 млрд.

Happy Genesis Block Day!

