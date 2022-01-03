15 невинных детских шалостей, которые покажутся смешными ТОЛЬКО пошлым взрослым

Дети — это постоянной источник веселья. Что они только не выкинут! Причем смешными их выходки, конечно же, кажутся только взрослым.

На этот раз мы решили порадовать вас уморительной подборкой невинных, казалось бы, детских шалостей и затей. Вот только нам, пошлым взрослым, они совсем не кажутся невинными

1. Лучшая фотобомба всех времен

2. "Сегодня мой сын встретил меня с работы вот в таком виде"

3. "Мой маленький братик захотел быть динозавром на Хэллоуин. Мне кажется, он все правильно сделал"

4. "Дочка в Диснейленде попросила сфотографировать, как она целует Рафики"

5. "Племянник сделал "Яичную башню" на Пасху. Самое интересное, что он собирается отнести ее в школу"

6. Ням!

7. "6-летний сын моей девушки вбежал в комнату и начал кричать: "Я нашел золотой билет!" В руках у него было это"

8. Ууупс...

9. "Мой сын нашел мои "рыболовные крючки" и решил поиграть с ними в ванне"

10. "Племянник скрылся в неизвестном направлении, когда мы гуляли по торговому центру. Когда мы его нашли, он сидел вот так"

11. "Доча решила приготовить блинчики"

12. "Сынок нарисовал папе на лбу "акулу"

13. "Моя дочь никак не может понять, почему я запрещаю ей брать в школу эту скакалку"

14. Классика!

15. Это какой-то неправильный Дональд Дак!

Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.