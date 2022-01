3 игры из Game Pass в ТОП-10 Steam на минувшей неделе





Игровой сервис Steam подвел итоги по выручке за прошедшую неделю — с 27 декабря 2021 года по 2 января 2022 года. Отметим, что на этой неделе в Steam проходила крупная распродажа, что явно сказалось на продажах проектов, которые игроки давно хотели купить, но ждали хорошую скидку.

Сразу две игры Xbox Game Studios оказались в ТОП-10 по выручке, и в список не попала Halo Infinite, которая сохраняла место в чарте на протяжении нескольких недель. Следующим образом выглядит ТОП-10 Steam по выручке за неделю с 27 декабря по 2 января:

Ready or NotIt Takes TwoFive Nights at Freddy’s: Security BreachValve Index VR KitProject ZomboidSea of ThievesRed Dead Redemption 2Forza Horizon 5Cyberpunk 2077Rust

Отметим, что 3 игры из этого списка доступны в подписке Game Pass — это проекты It Takes Two (только в Game Pass Ultimate), Sea of Thieves и Forza Horizon 5.