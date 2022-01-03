5 игр удалят из подписки PC Game Pass в середине января





Подписка Game Pass на приставках Xbox One и Xbox Series X | S лишится в середине января 4 игр, о чем мы сообщали ранее. Теперь стал известен и список проектов, которые покинут подписку Game Pass на PC. Далеко не все проекты в списках для консолей и компьютеров пересекаются, и версия подписки Game Pass для PC лишится большего количества игр.

Из Game Pass на PC удалят 16 января следующие 5 игр:

Desperados IIIGhost Of A TaleMount & Blade: WarbandPandemic: The Board GameYIIK: A Postmodern RPG

Напомним, что пока известно только о трех играх, которые пополнят подписку Game Pass в январе. Полный список должен быть объявлен в ближайшее время.