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5 игр удалят из подписки PC Game Pass в середине января

5 игр удалят из подписки PC Game Pass в середине января


Подписка Game Pass на приставках Xbox One и Xbox Series X | S лишится в середине января 4 игр, о чем мы сообщали ранее. Теперь стал известен и список проектов, которые покинут подписку Game Pass на PC. Далеко не все проекты в списках для консолей и компьютеров пересекаются, и версия подписки Game Pass для PC лишится большего количества игр.

Из Game Pass на PC удалят 16 января следующие 5 игр:



Desperados III



Ghost Of A Tale



Mount & Blade: Warband



Pandemic: The Board Game



YIIK: A Postmodern RPG

Напомним, что пока известно только о трех играх, которые пополнят подписку Game Pass в январе. Полный список должен быть объявлен в ближайшее время.

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По материалам: newxboxone

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