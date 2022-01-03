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Анастасия Волочкова меняет мужиков, как перчатки

Анастасия Волочкова меняет мужиков, как перчатки
Балерину Анастасию Волочкову раскритиковали за излишнюю любвеобильность. Еще недавно балерина состояла в отношениях с работником железнодорожной компании Владимиром, теперь же ее сердце занято другим мужчиной. Пока Анастасия Волочкова не торопится раскрывать личность нового избранника. Анастасия не скрывает — по натуре она очень влюбчивый человек, но при этом балерина не торопится в загс, а наслаждается текущими отношениями. Новый год блондинка встретила в компании очередного избранника. «С Новым годом, дорогие! Счастья вам и любви! Мы так здорово отметили! Так светло, весело и искренне! Не скрою, у меня влюбленность. История этого знакомства фантастическая! И всем хочу пожелать таких ярких эмоций!» — поделилась 45-летняя Волочкова.
Анастасия Волочкова Не все пользователи Сети порадовались за балерину. Многие упрекнули ее в чрезмерной любвеобильности. «Опять новый мужчина! Сколько можно уже?!»; «А где Владимир, куда его дели?»; «Влюбленность? А когда же будет любовь настоящая?»; «Настя! Не рассказывайте никому о своих влюбленностях, все уже смеются над вами»; «Настя, зачем вы каждую свою связь выставляете напоказ? Этим вы еще больше опошляете свой блог. А ведь могли бы из блога сделать конфетку. Красивые интерьеры, шикарные наряды, макияж, прически... И посты с интересными умными мыслями. Желаю вам в Новом году прекрасных перемен и встретить мужчину. Одного. Не вереницу», — негодуют подписчики Анастасии Волочковой.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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