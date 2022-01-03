Биолог рассказала об уязвимости к COVID-19 обладателей определенных групп крови
Обладатели разных групп крови реагируют на заражение коронавирусом по-разному, рассказала в беседе с "Лентой.ру" доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
У людей с этими группами крови COVID-19 может протекать бессимптомно, продолжает Баранова, в то же время обладатели второй и четвертой групп крови "более подвержены воздействию вируса", но не намного.
"Но важная правда в том, что вероятность не заболеть или перенести инфекцию легко у обладателей первой и третьей групп крови ниже всего лишь процентов на десять. И это, на самом деле, ни на что не влияет", - добавила биолог.
Как писал Ruposters, в конце 2021 года в западных странах заболеваемость COVID-19 вышла на новые рекордные значения в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса.