Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Биолог рассказала об уязвимости к COVID-19 обладателей определенных групп крови

Биолог рассказала об уязвимости к COVID-19 обладателей определенных групп крови

Обладатели разных групп крови реагируют на заражение коронавирусом по-разному, рассказала в беседе с "Лентой.ру" доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

"У крови людей с разными группами не совсем одинаковый молекулярный состав. И в первой, и в третьей группе есть антитела на антиген А, который имеет небольшое сходство с коронавирусным антигеном", - объясняет специалист.

У людей с этими группами крови COVID-19 может протекать бессимптомно, продолжает Баранова, в то же время обладатели второй и четвертой групп крови "более подвержены воздействию вируса", но не намного.

"Но важная правда в том, что вероятность не заболеть или перенести инфекцию легко у обладателей первой и третьей групп крови ниже всего лишь процентов на десять. И это, на самом деле, ни на что не влияет", - добавила биолог.

Как писал Ruposters, в конце 2021 года в западных странах заболеваемость COVID-19 вышла на новые рекордные значения в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса.

# Главные новости

По материалам: uposters.ru

Последние новости

Битва обложек: Odda Korea против Porter Magazine
Битва обложек: Odda Korea против Porter Magazine
Биолог рассказала об уязвимости к COVID-19 обладателей определенных групп крови
Биолог рассказала об уязвимости к COVID-19 обладателей определенных
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Илья Авербух рассказал о романе Дани Милохина и Евгении Медведевой
Илья Авербух рассказал о романе Дани Милохина и Евгении Медведевой
Ирине Хакамаде изменяли даже любовники
Ирине Хакамаде изменяли даже любовники
Пять кухонных вещей, которые мы чаще всего храним неправильно
Пять кухонных вещей, которые мы чаще всего храним неправильно
13 лет назад был добыт генезис-блок биткоина
13 лет назад был добыт генезис-блок биткоина
Undead Labs заметно расширяется, State of Decay 3 разрабатывается на Unreal Engine 5
Undead Labs заметно расширяется, State of Decay 3 разрабатывается на
5 игр удалят из подписки PC Game Pass в середине января
5 игр удалят из подписки PC Game Pass в середине января
Максим рассказала о потерях в ушедшем году
Максим рассказала о потерях в ушедшем году
Стас Костюшкин в шоке от поведения Монеточки
Стас Костюшкин в шоке от поведения Монеточки
Растущая Луна в январе 2022 года: что можно делать и что нельзя
Растущая Луна в январе 2022 года: что можно делать и что нельзя

Топ на сегодня

Президент Сальвадора: цена биткоина достигнет $100 000 в 2022 году
Президент Сальвадора: цена биткоина достигнет $100 000 в 2022 году
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 2 января 2022 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 2 января 2022 года
На горнолыжном склоне и в лесу: смотрим коллекции одежды для зимнего спорта, чтобы с пользой провести новогодние каникулы
На горнолыжном склоне и в лесу: смотрим коллекции одежды для зимнего
Дэн Лаример пообещал выпустить «убойное приложение» на базе EOS
Дэн Лаример пообещал выпустить «убойное приложение» на базе EOS
Лера Кудрявцева рассказала о проблемах в Новом году
Лера Кудрявцева рассказала о проблемах в Новом году

Еще по теме

Группа крови, самая привлекательная для комаров, названа учеными
Уникальную черту характера людей одной из групп крови назвали ученые
Скрытые признаки COVID-19 назвала биолог
Группа крови, носители которой реже всех сталкиваются с раком, названа медиками