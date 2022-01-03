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BitNile отчиталась о покупке 20 600 майнеров у Bitmain

BitNile отчиталась о покупке 20 600 майнеров у Bitmain


Майнинговая фирма BitNile, «дочка» холдинговой компании Ault Global Holdings, заключила соглашения о покупке в общей сложности 20 600 ASIC-устройств. Об этом говорится в пресс-релизе.


Согласно неаудированному отчету, речь идет о 4600 Antminer S19XP и 16 000 Antminer S19j Pro от Bitmain.


«Начиная с ноября 2021 года, BitNile получала 300 майнеров S19j Pro в месяц в соответствии с соглашением. С марта 2022 года план вырастет до ожидаемых 2300 устройств в месяц», — говорится в сообщении.


После развертывания оборудования компания рассчитывает повысить хешрейт до 2,24 EH/s. Дата-центр расположен в штате Мичиган.


Ранее совет директоров Ault Global Holdings одобрил увеличение капитала BitNile на $140 млн. Средства собирались направить на приобретение 16 000 ASIC-устройств.


Напомним, в декабре майнинговая компания Marathon Digital Holdings договорилась с Bitmain о покупке 78 000 единиц Antminer S19XP за $879,06 млн.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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