Битва обложек: Odda Korea против Porter Magazine

Вадим Карасев

Наша сегодняшняя битва обложек наталкивает на мысли об острой дискуссии последних лет: как относиться к дочерям знаменитостей в индустрии моды и не мешают ли они пробиться моделям из обычных семей? Но, как мы видим, свое место все-таки удается найти и тем, и другим. На обложке корейского журнала Odda появилась дочь Хайди Клум Лени, чья карьера в прошлом году стремительно развивалась. А на обложку нового номера Porter Magazine попала представительница коренного народа Америки Куанна Чейсингхорс, которую в прошлом году назвали главной восходящей звездой модельного бизнеса.

А какой журнал купили бы вы?





Битва обложек: Odda Korea против Porter Magazine

Лени КлумКуанна ЧейсингхорсКупил(а) был Odda KoreaКупил(а) Porter MagazineМне нравятся обе обложкиОбе обложки неудачныеНадя Бесчетникова