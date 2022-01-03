Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Битва обложек: Odda Korea против Porter Magazine

Битва обложек: Odda Korea против Porter Magazine

Наша сегодняшняя битва обложек наталкивает на мысли об острой дискуссии последних лет: как относиться к дочерям знаменитостей в индустрии моды и не мешают ли они пробиться моделям из обычных семей? Но, как мы видим, свое место все-таки удается найти и тем, и другим. На обложке корейского журнала Odda появилась дочь Хайди Клум Лени, чья карьера в прошлом году стремительно развивалась. А на обложку нового номера Porter Magazine попала представительница коренного народа Америки Куанна Чейсингхорс, которую в прошлом году назвали главной восходящей звездой модельного бизнеса.

А какой журнал купили бы вы?


Лени Клум
Куанна Чейсингхорс

Битва обложек: Odda Korea против Porter Magazine


Купил(а) был Odda KoreaКупил(а) Porter MagazineМне нравятся обе обложкиОбе обложки неудачные
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Битва обложек: Odda Korea против Porter Magazine
Битва обложек: Odda Korea против Porter Magazine
Биолог рассказала об уязвимости к COVID-19 обладателей определенных групп крови
Биолог рассказала об уязвимости к COVID-19 обладателей определенных
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Илья Авербух рассказал о романе Дани Милохина и Евгении Медведевой
Илья Авербух рассказал о романе Дани Милохина и Евгении Медведевой
Ирине Хакамаде изменяли даже любовники
Ирине Хакамаде изменяли даже любовники
Пять кухонных вещей, которые мы чаще всего храним неправильно
Пять кухонных вещей, которые мы чаще всего храним неправильно
13 лет назад был добыт генезис-блок биткоина
13 лет назад был добыт генезис-блок биткоина
Undead Labs заметно расширяется, State of Decay 3 разрабатывается на Unreal Engine 5
Undead Labs заметно расширяется, State of Decay 3 разрабатывается на
5 игр удалят из подписки PC Game Pass в середине января
5 игр удалят из подписки PC Game Pass в середине января
Максим рассказала о потерях в ушедшем году
Максим рассказала о потерях в ушедшем году
Стас Костюшкин в шоке от поведения Монеточки
Стас Костюшкин в шоке от поведения Монеточки
Растущая Луна в январе 2022 года: что можно делать и что нельзя
Растущая Луна в январе 2022 года: что можно делать и что нельзя

Топ на сегодня

Президент Сальвадора: цена биткоина достигнет $100 000 в 2022 году
Президент Сальвадора: цена биткоина достигнет $100 000 в 2022 году
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 2 января 2022 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 2 января 2022 года
На горнолыжном склоне и в лесу: смотрим коллекции одежды для зимнего спорта, чтобы с пользой провести новогодние каникулы
На горнолыжном склоне и в лесу: смотрим коллекции одежды для зимнего
Дэн Лаример пообещал выпустить «убойное приложение» на базе EOS
Дэн Лаример пообещал выпустить «убойное приложение» на базе EOS
Лера Кудрявцева рассказала о проблемах в Новом году
Лера Кудрявцева рассказала о проблемах в Новом году

Еще по теме

Битва обложек: Vogue против Harper's Bazaar
Битва платьев: Наталья Давыдова против Джоди Комер
Модная битва: Билли Портер против Патрика Шварценеггера
Битва обложек: Vogue против GQ