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Бизнес-манипуляторам позволят загладить вину

Бизнес-манипуляторам позволят загладить вину

Тема: Какие законы вступают в силу


Возмещение ущерба в пользу казны освободит от ответственности

00:47  Автор: Марина Третьякова



Граждане и компании, уличённые в использовании инсайдерской информации и манипулировании рынком, смогут избежать административной ответственности, если заключат соглашение с Банком России об устранении последствий от их ухищрений. Это установлено законом, который вступил в силу 1 января.

При этом провинившиеся должны будут заплатить в пользу бюджета России определённую сумму: физические лица — не меньше пяти тысяч рублей, должностные лица — не менее 30 тысяч, юридические лица — не менее 700 тысяч.

Эти суммы аналогичны размерам штрафов за использование инсайдерской информации или манипулирование рынком. Отличие в том, что заключённое соглашение не будет считаться признанием вины. А когда человек или компания исполнит все условия соглашения, его освободят от ответственности. Если же нарушитель не исполнит обязательств или снова совершит аналогичный проступок, то это будет считаться отягчающим обстоятельством.    

Законы, вступающие в силу 1 января


Инсайдерской информацией считаются закрытые данные, например, решение об итогах торгов, раскрытие которых может существенно повлиять на цены акций и других финансовых инструментов. Под манипулированием рынком подразумеваются умышленные действия, как распространение фейков в СМИ, из-за которых могут измениться цены, спрос или предложения на финансовом рынке.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.



#бизнес #деньги #штрафы


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# Экономика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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