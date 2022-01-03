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Bloomberg: новая игра от создателя Bioshock Кена Левина в «производственном аду»

Bloomberg: новая игра от создателя Bioshock Кена Левина в «производственном аду»


Кен Левин — известный игровой дизайнер, который получил славу как создатель проектов BioShock, Thief: The Dark Project и System Shock 2. Сейчас он работает в студии Ghost Story Games, которую возглавляет. Над новым проектом команда Левина начала трудиться еще в 2014 году, но у него до сих пор нет ни даты релиза, ни названия. Известно, что команда Ghost Story Games состоит примерно из 30 человек. Ранее появлялась информация, что она работает над «иммерсивным симулятором».

Портал Bloomberg сообщает, что новый проект Кена Левина находится в настоящем «производственном аду». Журналисты портала поговорили с 15 нынешними и бывшими сотрудниками студии Ghost Story Games, который говорят, что разработка пострадала от многочисленных перезагрузок и смены направления.

Те же сотрудники рассказали, что большие проблемы с разработкой игры возникают из-за проблем с самим Левином. По их словам, он является несовершенным менеджером «который часто изо всех сил пытается выразить свое видение и отчуждает или запугивает подчиненных, которые бросают ему вызов или не оправдывают его ожиданий».

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По материалам: newxboxone

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