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Бумажные паспорта россиян аннулируют после получения электронных

Бумажные паспорта россиян аннулируют после получения электронных

Бумажный паспорт гражданина РФ будет аннулирован после выдачи ему электронного паспорта, рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Гражданин не может иметь одновременно два действительных паспорта. Ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться.

В ведомстве уточнили, что электронный и заграничный паспорта по-прежнему будут иметь разную юридическую силу и их выдача не взаимосвязана.

МВД планирует начать выдачу электронных паспортов с января 2023 года. Документ будет представлять из себя пластиковую карту с электронным носителем информации.

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По материалам: uposters.ru

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