Бумажные паспорта россиян аннулируют после получения электронных
Сегодня, 04:15 Вадим Карасев
Бумажный паспорт гражданина РФ будет аннулирован после выдачи ему электронного паспорта, рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Гражданин не может иметь одновременно два действительных паспорта. Ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться.
В ведомстве уточнили, что электронный и заграничный паспорта по-прежнему будут иметь разную юридическую силу и их выдача не взаимосвязана.
МВД планирует начать выдачу электронных паспортов с января 2023 года. Документ будет представлять из себя пластиковую карту с электронным носителем информации.
По материалам: uposters.ru