CIAO, 2021: итальянцы в восторге от новогоднего шоу Ивана Урганта

Вадим Карасев

На волне успеха CIAO, 2020 команда "Вечернего Урганта" выпустила еще одно новогоднее шоу в том же формате — CIAO, 2021 ("Прощай, 2021" — Прим. ред.). Передачу показали в эфире Первого канала 1 января, и она сразу же взорвала соцсети. Хештег #CIAO2021 очень быстро занял первую строчку трендов в итальянском твиттере.





Как и ожидалось, в шоу прозвучали главные песни прошлого года, переведенные на итальянский язык. Свои хиты в ретро аранжировке исполнили Слава Марлоу, Эльдар Джарахов, Манижа, Ваня Дмитриенко, Люся Чеботина, Dead Blonde, Ева Польна в дуэте с солисткой группы "Моя Мишель" и другие.





Манижа

В передаче также приняли участие Юлия Пересильд, Сергей Бурунов, Максим Галкин, видеоблогер Wylsacom и даже нескольких итальянских знаменитостей, включая Тото Кутуньо, которые примерили на себя образы обычных российских телезрителей.

Наполнение программы между музыкальными номерами осталось прежним — было высмеивание стереотипов об итальянцах, ностальгия по эстраде 80-х, шутки о главных событиях 2021 года, связанных с Италией (победа группы Måneskin на конкурсе "Евровидение", выход в прокат фильма "Дом Gucci").





Люся Чеботина

Большинству итальянских зрителей, судя по комментариям в соцсетях, шоу понравилось не меньше прошлогоднего. В твиттере и на YouTube вовсю прославляют русско-итальянскую дружбу и требуют, чтобы 43-летний Иван Ургант стал ведущим следующего музыкального фестиваля в Сан-Ремо.

Восхитительно! Счастливого 2022, русские друзья. Песня Славы Марлоу шикарна! Спасибо за это прекрасное шоу, Иван! Привет из Италии.

Фантастика. Однозначно лучше, чем итальянские программы. Вы любите Италию больше, чем мы, итальянцы, это прекрасно.

Поздравляю. Оригинальное, очень красивое и хорошо сделанное шоу. Пародия на некоторые итальянские телепрограммы прошлых лет очень точная. Благодарю всех главных героев за преданность делу и проделанную работу. Это было непросто, особенно выучить реплики на итальянском. Джованни Урганти (псевдоним Ивана Урганта в CIAO, 2021 — Прим. ред.), ты молодец!

Ольга Петелина