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Дополнительные две игры доступны бесплатно по программе Games With Gold за январь

Дополнительные две игры доступны бесплатно по программе Games With Gold за январь


Стартовала январская раздача игр по программе Games With Gold. В российском регионе стартовые две игры январской подборки — это NeuroVoider и Radiant Silvergun, они уже доступны бесплатно.

Но можно забрать еще дополнительно две игры из других регионов по программе Games With Gold. В Южной Африке можно забрать игру Hydro Thunder, а в Саудовской Аравии проект A World of Keflings. Обе эти игры с поколения Xbox 360 — ниже даны прямые ссылки на их страницы в регионах, где они доступны бесплатно.

A World of Keflings

A World of Keflings — градостроительная игра, созданная компанией NinjaBee как Xbox Live Arcade. Игра вышла 22 декабря 2010 года, и является сиквелом к игре 2008 года A Kingdom for Keflings.
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Hydro Thunder

Hydro Thunder Hurricane — это пропитанное адреналином продолжение классической аркадной гоночной игры, в которой скоростные катера с ракетными двигателями мчатся через интерактивную среду по потрясающей динамичной водной глади.
Перейти в Microsoft Store

Напомним, что игры из других регионов можно забрать через веб-версию Microsoft Store. Достаточно авторизоваться в своем аккаунте, где есть подписка Xbox Live Gold или Xbox Game Pass Ultimate и со страницы проекта забрать его к себе на аккаунт.

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По материалам: newxboxone

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