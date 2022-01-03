Дополнительные две игры доступны бесплатно по программе Games With Gold за январь





Стартовала январская раздача игр по программе Games With Gold. В российском регионе стартовые две игры январской подборки — это NeuroVoider и Radiant Silvergun, они уже доступны бесплатно.

Но можно забрать еще дополнительно две игры из других регионов по программе Games With Gold. В Южной Африке можно забрать игру Hydro Thunder, а в Саудовской Аравии проект A World of Keflings. Обе эти игры с поколения Xbox 360 — ниже даны прямые ссылки на их страницы в регионах, где они доступны бесплатно.

A World of Keflings

A World of Keflings — градостроительная игра, созданная компанией NinjaBee как Xbox Live Arcade. Игра вышла 22 декабря 2010 года, и является сиквелом к игре 2008 года A Kingdom for Keflings.

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Hydro Thunder

Hydro Thunder Hurricane — это пропитанное адреналином продолжение классической аркадной гоночной игры, в которой скоростные катера с ракетными двигателями мчатся через интерактивную среду по потрясающей динамичной водной глади.

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Напомним, что игры из других регионов можно забрать через веб-версию Microsoft Store. Достаточно авторизоваться в своем аккаунте, где есть подписка Xbox Live Gold или Xbox Game Pass Ultimate и со страницы проекта забрать его к себе на аккаунт.