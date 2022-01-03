Екатерина Стриженова проводит новогодние каникулы на Мальдивах

53-летняя телеведущая Екатерина Стриженова сообщила, что ей срочно нужен отдых и поделилась фото из самолета. Екатерина Стриженова объявила об отъезде. Телеведущая опубликовала фотографию из самолета. На снимке она выглядит не лучшим образом. Звезда сильно растрепана, под глазами образовались темные круги. «Этому человеку точно надо отдохнуть», — подписала фото телеведущая. Она отправилась на Мальдивы вместе с мужем Александром.Екатерина Стриженова Стоит отметить, что безумно загруженный график ведущей шокирует. Ей действительно нужен отдых. Однажды Стриженова рассказала, как проходит ее день. «Мой рабочий день сегодня начался с пяти часов утра на программе «Доброе утро». Потом будет дневной прямой эфир «Время покажет», а вечером мы играем спектакль «Женщины Есенина» в МХАТе им. Горького!» — делилась она. Стоит отметить, что Стриженова счастлива в браке вот уже 34 года. На первый взгляд, ее семье можно только позавидовать, но и в этом союзе бывают разногласия. В одном из интервью Екатерина признавалась, что недавно у нее не вышло найти общего языка с супругом. Он не поддержал ее в желании сыграть мать Сергея Есенина в новом спектакле на сцене МХАТа. «Саша сказал: «Зачем тебе это надо, при твоей-то занятости?» И это человек, который с четырех лет играл на сцене МХАТа с Ефремовым, Евстигнеевым, Мягковым… Ну, мужа в этот раз я не послушала», — призналась энергичная ведущая.