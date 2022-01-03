Елена Степаненко: биография, личная жизнь, муж, дети (фото)

Краткая биография актрисы

Детство и юность Степаненко

Детство

Юность

Карьера

Семья и громкий развод

Личная жизнь сейчас

Интересные факты

Путь молодой актрисы к вершине славы не был усыпан розами. Творчески одаренная Елена Степаненко вспоминает в многочисленных интервью, что ее биография и личная жизнь нередко преподносили сюрпризы. Но стойкий характер и сильная воля, помогали юмористке преодолевать непредвиденные трудности.Поклонникам талантов артистки разговорного жанра будет интересно узнать важные биографические сведения.Полное имя Елена Григорьевна Степаненко.Национальность – русская.Рост 168 см, вес 70 кг.По гороскопу Овен.Родилась 8 апреля 1953 года в Волгограде (Сталинграде).Образование. Окончила среднюю школу, ГИТИС.Началом творческой карьеры считается 1979 год.Профессии – артистка эстрады (комик (пародистка, телеведущая, юмористка, поэтесса, актриса)).Заслуги отмечены наградами – Мастер спорта СССР (по плаванию), Орден Дружбы, Заслуженный артист Российской Федерации.Была дважды замужем (Александр Васильев), (Евгений Петросян). Детей от двух браков не имеет.В 2021 году актрисе исполнилось 68 лет.Будущая звезда советской и российской эстрады родилась в семье обычных рабочих. Сложилось, что она оказалась вторым и младшим ребенком (уже подрастал Борис – старший брат). Родители жили скромно. Пара работал в ресторане поваром, а мама трудилась в одной из парикмахерских Сталинграда.С появлением дочери, отец Леночки был вынужден устроиться на химический завод, чтобы обеспечивать семью. Мать профессию не бросила, но в основном занималась воспитанием детей. Способности девочки к артистичности, творчеству проявились с раннего возраста. Во дворе Лена была заводилой. Именно тогда в юном даровании стали постепенно раскрываться задатки массовика-затейника.Когда маленькая озорница пошла в школу №67, то решила принимать участие в жизни танцевального, драматического творческих коллективов. Здесь она организовывала постановки при школьном театре. Помимо эстрады девушка росла спортивным ребенком, могла запросто переплыть Волгу и потом получила «мастера спорта СССР» по плаванию. После школы в 1970-м, Степаненко отучилась год в местном училище искусств.Случайная встреча с Тубольцевым предопределила будущее девятнадцатилетней девушки. Советский тенор посоветовал Лене уехать в столицу, чтобы раскрыть творческий талант. Юное дарование сразу отправляется в Москву и в 1971-м сразу поступает в ГИТИС на актерское отделение музыкального жанра. ВУЗ она успешно заканчивает в 1977.В десятом классе, учась в школе, Елена блестяще сыграла роль жрицы любви в пьесе И. Эванда «Перед рассветом» и настолько успешно, что таланту будущей знаменитости, стоя аплодировал весь зал.В Москонцерте Елена начала трудиться в 1977 году в роли артистки разговорного жанра. Интересные пародии, смешные репризы, монологи и разыгрываемые сценки с коллегами позволили Степаненко заявить о себе. Необычайный талант был замечен, и вскоре юмористка попала в труппу под руководством Е. Петросяна.Елена Степаненко – личная жизнь актрисы будет потом. Когда она попала в театр миниатюр под руководством Петросяна, девушка полностью погрузилась в работу. Благодаря мастерству, пародистке доверили играть ведущие роли в различных спектаклях:«Доброе слово и кошке приятно»;«Как поживаете»;«Инвентаризация» и др.Аккомпаниатором выступал первый муж актрисы – Александр Васильев. Но пара развелась спустя два года после совместной деятельности.Наиболее известные работы начального творческого периода, где Елене довелось петь, танцевать, перевоплощаться в эстрадных звезд, и исполнять шуточные номера:«Ядерная кнопка»;«Идеальная женщина»Пародийное выступление на передачу «Голубой огонек».Примечательно, что начинающий тогда сатирик М. Задорнов писал для А. Степаненко забавные, смешные сценарии.В постперестроечное время и после распада СССР, творческий путь артистки разговорного жанра продолжился. Елена Григорьевна постоянно участвует в развлекательных телешоу «Кривое зеркало», «Аншлаг», «Голубой огонек» и параллельно работает над собственными проектами «Кышкин дом», «Шоу Елены Степаненко».Юмористка принимала участие в озвучивании мультфильмов «Однажды утром», «Чучело-мяучело» и других. За немалую плодотворную деятельность она удостоена наград:Лауреат Всероссийского конкурса артистов юмористических жанров (1985);Заслуженная артистка России (1995);Орден Дружбы (2015).Петросян и Степаненко стали намного ближе друг к другу, когда гастролировали в Семипалатинске, в период ядерных испытаний.Елена Григорьевна вспоминала: – «Во время гастролей в Семипалатинске меня вместе с Евгением также рвануло. Только это была не ядерная бомба, а другая – взаимной любви и страсти».Творческий дуэт Степаненко и Петросяна динамично перетекает в брачный союз. В 1985 году он был официально закреплен. Звездная пара продолжала радовать публику тонким юмором, дарила зрителям яркие, незабываемые эмоции, веселое настроение. Наиболее известные концертные программы юмористов:«Страна Лимония, деревня Петросяния»«Дураки мы все»«Когда финансы поют романсы».Они успешно работали и счастливо прожили в течение 32 лет, но в 2018 году, неожиданно для миллионов поклонников чета решается на развод.Евгений Ваганович был для Елены Григорьевны на сцене и в жизни: учителем, партнером, режиссером и другом. Доподлинно неясно, что послужило настоящей причиной скандального развода. Основная версия – муж долгие годы скрывал от супруги интимные отношения со своей ассистенткой Татьяной Брухуновой. Поэтому Степаненко отменила запланированные на тот момент гастроли, и занялась бракоразводным процессом.Через три года после скандального развода, Степаненко и Петросяну удалось разделить нажитое имущество, а делить было что. Творческие личности увлекались коллекционированием антиквариата, и обитель партнеров больше напоминала музей с дорогими картинами, в том числе подлинниками Матисса, Поленова, посудой, мебелью и прочими ценностями. Спустя 3 года, в 2021 году Хамовнический суд города Москвы огласил справедливое решение.К бракоразводному процессу, Степаненко отнеслась спокойно. Она периодически ходит в церковь, молится за здоровье бывшего супруга и относится к произошедшему событию по-филосовски: – «Он произнес, что желает начать новую жизнь, а я ответила – Бога ради, и отпустила». Между тем, после развода юмористка похудела, в течение года сбросила 42 кг.Елена Степаненко личная жизнь юмористки разговорного жанра продолжается. Она продолжает радовать публику в многочисленных передачах, много гастролирует по стране. Пародистка вернулась на экраны в качестве артистки и успешно сыграла в кинокартине «Формула счастья», а также снялась в детских телепостановках, которые показывали по телевизионным каналам. Среди наиболее удачных работ «Красная шапочка», «Морозко», «Золотая рыбка».Считается, что дети – это цветы жизни, но у звездной пары не было сыновей и дочерей. Возможно, на обстоятельство повлиял давний разрыв отношений. Согласно некоторым источникам супруги охладели друг к другу еще в 2008 году. Именно тогда раскрылась интрижка Петросяна с Татьяной Подольской – администратором театра миниатюр. Но инцидент не привел к разводу, потому что Степаненко устраивал официальный статус и совместная работа с одаренным мужем.Степаненко не познала радости материнства, но зато с большой любовью воспитывала падчерицу Викторину – единственную дочь Петросяна. И девушка очень благодарна Елене Григорьевне за добрые отношения.