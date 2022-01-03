Елена Степаненко: биография, личная жизнь, муж, дети (фото)
Сегодня, 01:20
Путь молодой актрисы к вершине славы не был усыпан розами. Творчески одаренная Елена Степаненко вспоминает в многочисленных интервью, что ее биография и личная жизнь нередко преподносили сюрпризы. Но стойкий характер и сильная воля, помогали юмористке преодолевать непредвиденные трудности.
Краткая биография актрисы
Поклонникам талантов артистки разговорного жанра будет интересно узнать важные биографические сведения.
Полное имя Елена Григорьевна Степаненко.
Национальность – русская.
Рост 168 см, вес 70 кг.
По гороскопу Овен.
Родилась 8 апреля 1953 года в Волгограде (Сталинграде).
Образование. Окончила среднюю школу, ГИТИС.
Началом творческой карьеры считается 1979 год.
Профессии – артистка эстрады (комик (пародистка, телеведущая, юмористка, поэтесса, актриса)).
Заслуги отмечены наградами – Мастер спорта СССР (по плаванию), Орден Дружбы, Заслуженный артист Российской Федерации.
Была дважды замужем (Александр Васильев), (Евгений Петросян). Детей от двух браков не имеет.
В 2021 году актрисе исполнилось 68 лет.
Детство и юность Степаненко
Будущая звезда советской и российской эстрады родилась в семье обычных рабочих. Сложилось, что она оказалась вторым и младшим ребенком (уже подрастал Борис – старший брат). Родители жили скромно. Пара работал в ресторане поваром, а мама трудилась в одной из парикмахерских Сталинграда.
Детство
С появлением дочери, отец Леночки был вынужден устроиться на химический завод, чтобы обеспечивать семью. Мать профессию не бросила, но в основном занималась воспитанием детей. Способности девочки к артистичности, творчеству проявились с раннего возраста. Во дворе Лена была заводилой. Именно тогда в юном даровании стали постепенно раскрываться задатки массовика-затейника.
Когда маленькая озорница пошла в школу №67, то решила принимать участие в жизни танцевального, драматического творческих коллективов. Здесь она организовывала постановки при школьном театре. Помимо эстрады девушка росла спортивным ребенком, могла запросто переплыть Волгу и потом получила «мастера спорта СССР» по плаванию. После школы в 1970-м, Степаненко отучилась год в местном училище искусств.
Юность
Случайная встреча с Тубольцевым предопределила будущее девятнадцатилетней девушки. Советский тенор посоветовал Лене уехать в столицу, чтобы раскрыть творческий талант. Юное дарование сразу отправляется в Москву и в 1971-м сразу поступает в ГИТИС на актерское отделение музыкального жанра. ВУЗ она успешно заканчивает в 1977.
В десятом классе, учась в школе, Елена блестяще сыграла роль жрицы любви в пьесе И. Эванда «Перед рассветом» и настолько успешно, что таланту будущей знаменитости, стоя аплодировал весь зал.
В Москонцерте Елена начала трудиться в 1977 году в роли артистки разговорного жанра. Интересные пародии, смешные репризы, монологи и разыгрываемые сценки с коллегами позволили Степаненко заявить о себе. Необычайный талант был замечен, и вскоре юмористка попала в труппу под руководством Е. Петросяна.
Карьера
Елена Степаненко – личная жизнь актрисы будет потом. Когда она попала в театр миниатюр под руководством Петросяна, девушка полностью погрузилась в работу. Благодаря мастерству, пародистке доверили играть ведущие роли в различных спектаклях:
«Доброе слово и кошке приятно»;
«Как поживаете»;
«Инвентаризация» и др.
Аккомпаниатором выступал первый муж актрисы – Александр Васильев. Но пара развелась спустя два года после совместной деятельности.
Наиболее известные работы начального творческого периода, где Елене довелось петь, танцевать, перевоплощаться в эстрадных звезд, и исполнять шуточные номера:
«Ядерная кнопка»;
«Идеальная женщина»
Пародийное выступление на передачу «Голубой огонек».
Примечательно, что начинающий тогда сатирик М. Задорнов писал для А. Степаненко забавные, смешные сценарии.
В постперестроечное время и после распада СССР, творческий путь артистки разговорного жанра продолжился. Елена Григорьевна постоянно участвует в развлекательных телешоу «Кривое зеркало», «Аншлаг», «Голубой огонек» и параллельно работает над собственными проектами «Кышкин дом», «Шоу Елены Степаненко».
Юмористка принимала участие в озвучивании мультфильмов «Однажды утром», «Чучело-мяучело» и других. За немалую плодотворную деятельность она удостоена наград:
Лауреат Всероссийского конкурса артистов юмористических жанров (1985);
Заслуженная артистка России (1995);
Орден Дружбы (2015).
Петросян и Степаненко стали намного ближе друг к другу, когда гастролировали в Семипалатинске, в период ядерных испытаний.
Елена Григорьевна вспоминала: – «Во время гастролей в Семипалатинске меня вместе с Евгением также рвануло. Только это была не ядерная бомба, а другая – взаимной любви и страсти».
Семья и громкий развод
Творческий дуэт Степаненко и Петросяна динамично перетекает в брачный союз. В 1985 году он был официально закреплен. Звездная пара продолжала радовать публику тонким юмором, дарила зрителям яркие, незабываемые эмоции, веселое настроение. Наиболее известные концертные программы юмористов:
«Страна Лимония, деревня Петросяния»
«Дураки мы все»
«Когда финансы поют романсы».
Они успешно работали и счастливо прожили в течение 32 лет, но в 2018 году, неожиданно для миллионов поклонников чета решается на развод.
Евгений Ваганович был для Елены Григорьевны на сцене и в жизни: учителем, партнером, режиссером и другом. Доподлинно неясно, что послужило настоящей причиной скандального развода. Основная версия – муж долгие годы скрывал от супруги интимные отношения со своей ассистенткой Татьяной Брухуновой. Поэтому Степаненко отменила запланированные на тот момент гастроли, и занялась бракоразводным процессом.
Через три года после скандального развода, Степаненко и Петросяну удалось разделить нажитое имущество, а делить было что. Творческие личности увлекались коллекционированием антиквариата, и обитель партнеров больше напоминала музей с дорогими картинами, в том числе подлинниками Матисса, Поленова, посудой, мебелью и прочими ценностями. Спустя 3 года, в 2021 году Хамовнический суд города Москвы огласил справедливое решение.
Личная жизнь сейчас
К бракоразводному процессу, Степаненко отнеслась спокойно. Она периодически ходит в церковь, молится за здоровье бывшего супруга и относится к произошедшему событию по-филосовски: – «Он произнес, что желает начать новую жизнь, а я ответила – Бога ради, и отпустила». Между тем, после развода юмористка похудела, в течение года сбросила 42 кг.
Елена Степаненко личная жизнь юмористки разговорного жанра продолжается. Она продолжает радовать публику в многочисленных передачах, много гастролирует по стране. Пародистка вернулась на экраны в качестве артистки и успешно сыграла в кинокартине «Формула счастья», а также снялась в детских телепостановках, которые показывали по телевизионным каналам. Среди наиболее удачных работ «Красная шапочка», «Морозко», «Золотая рыбка».
Интересные факты
Считается, что дети – это цветы жизни, но у звездной пары не было сыновей и дочерей. Возможно, на обстоятельство повлиял давний разрыв отношений. Согласно некоторым источникам супруги охладели друг к другу еще в 2008 году. Именно тогда раскрылась интрижка Петросяна с Татьяной Подольской – администратором театра миниатюр. Но инцидент не привел к разводу, потому что Степаненко устраивал официальный статус и совместная работа с одаренным мужем.
Степаненко не познала радости материнства, но зато с большой любовью воспитывала падчерицу Викторину – единственную дочь Петросяна. И девушка очень благодарна Елене Григорьевне за добрые отношения.
По материалам: Клео