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Елизавета Боярская провела первые дни нового года без телевизора и смартфона

Елизавета Боярская провела первые дни нового года без телевизора и смартфона
Актриса Елизавета Боярская рассказала, как здорово жить без телевизора и мобильного телефона. А потом воспользовалась гаджетом, чтобы сделать фото для Instagram. Елизавета Боярская после «разгульной» сытной новогодней ночи мечтала все три январских дня провести без телевизора, мобильного телефона и Интернета. Пока россияне доедали оливье, сельдь под шубой и бутерброды с красной икрой, дочка Михаила Боярского скрылась в лесу с мужем Максимом Матвеевым. Выдержав приличный срок без смартфона и других гаджетов, взять в руки мобильный телефон актриса театра и кино позволили себе только 3 января. И все ради постов в Instagram. Она поделилась отчетными кадрами, показав, как с пользой для здоровья проводит каникулы на свежем воздухе.
Елизавета Боярская В обнимку с мужем Боярская позировала без макияжа. Несмотря на морозец в лесу, актриса казалась уж слишком бледненькой, только щечки едва розовели. Елизавета покрасовалась в богатых мехах и шерстяной шапке, засветив свое естественное личико после новогодней ночи, когда полстраны отсыпалось и приходило в себя.
Елизавета Боярская и Максим Матвеев Лиза также запечатлела своих любимых мужчин во время прогулки по лесу. 72-летний Михаил Боярский в шапке вместо любимой шляпы позировал с внуком Андреем. Компанию им составил и Максим Матвеев.
Михаил Боярский с внуком Андреем и Максим Матвеев В своем микроблоге Елизавета с опозданием поделилась январскими кадрами, на которых запечатлела богатый новогодний стол и «доедалки» 1 января.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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