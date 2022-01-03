Гороскоп Павла Глобы на неделю с 3 по 9 января 2022 года

Вадим Карасев

Начинается первая полноценная неделя января и 2022 года. Всем нам хочется начать год правильно, поэтому стоит обратить внимание на советы Павла Глобы, одно из самых уважаемых астрологов в СНГ.

Портал Woman’s day поделился мыслями и главными советами астролога относительно того, какой будет грядущая неделя. Старайтесь следовать советам эксперта, чтобы сделать ее еще более продуктивной, удачной, благоприятной в любой из жизненных сфер. Пусть январь начнется для вас с радости и добра.

Овен

Овны на этой неделе смогут изменить свою судьбу к лучшему, либо, как минимум, смогут выбрать правильный путь в жизни. Для этого не обязательно лезть из кожи вон. Достаточно просто чуть чаще обращать внимание на близких людей, помогать и и не бояться просить о помощи в ответ. Если поставить работу в приоритет, это может очень болезненно ударить по любовным отношениям. Большая проблема для Овнов также неосторожность. С 3 по 9 января нужно почаще смотреть под ноги, ведь это весьма травмоопасный период, в который лучше быть осмотрительнее.

Телец

Самые благоприятные дни недели для Тельцов — 3, 6 и 7 января. Получается, что в понедельник эти люди будут на коне. Повысить продуктивность и эффективность в делах в любой другой день им помогут советы для повышения настроения. Также будет здорово, если Тельцы смогут общаться с приятными людьми как можно больше. Это идеальное время для общения со второй половинкой, либо ее поисками. Романтика и путешествия станут лучшим способом отдыха. В работе удача тоже не обойдет Тельцов стороной, особенно тех, кто занят в творческой сфере.

Близнецы

Близнецам стоит почаще уповать на закон притяжения. Позитивные мысли помогут сделать свою жизнь лучше, особенно если верить в них всей душой. В целом период сложно назвать благоприятным, но если обратить внимание на здоровье, можно будет сделать его еще более ярким и продуктивным. Главное — не рисковать в работе и бизнесе, а в любви не поступать необдуманно. Всем Близнецам, которые сейчас находятся в поисках, лучше попробовать придержать свои эмоции. От них будут одни лишь проблемы. Не стоит вовлекать себя в токсичные отношения.

Рак

Первое, что необходимо сделать Ракам сейчас — это сделать свой дом местом силы. Это поможет лучше восстанавливать энергетику и меньше уставать. Павел Глоба настоятельно не рекомендует вступать в открытые споры, особенно в опасные дни недели, когда ночные светила будут не в духе: 3, 8 и 9 января. Всем, кто состоит в отношениях, возможно, придется потерпеть от второй половинки немного негатива. Вполне вероятно, что все это накопилось в любимом человеке за долгое время. Нужно просто его выслушать и дать понять, что в его сторону нет осуждения.

Лев

Львам стоит помнить о том, что сила мысли может изменить жизнь. Если не верить в свой успех и не оставаться оптимистичными, то проблем не избежать. Главное — не начинать пока ничего нового. Это может спровоцировать шквал проблем. Лучше заняться выполнением тех задач, которые требуют скорейшего завершения. Амурная сфера по своей важности отойдет на второе место, уступив место делам. Также Павел Глоба настоятельно рекомендует Львам не забывать про здоровье. Нужно следить за самочувствием и не подвергать себя опасности.

Дева

Начнется неделя с благоприятной ноты, но 6 и 7 числа Дев ожидают большие трудности. В конце недели лучше пользоваться талисманами удачи. Это значит, что все основные дела лучше сделать в первое половине данного периода. На работе и в бизнесе креативный подход будет более чем действенным. Если сократить физические нагрузки, можно оставить больше энергии для работы и домашних дел, что с 3 по 9 число крайне важно. Девы на этой неделе станут очень притягательными для противоположного пола и людей в целом. Это отличное время для поисков второй половинки, деловых знакомств и новой работы.

Весы

Весам может быть очень трудно заставить себя заниматься делами, но это легко исправить. Аффирмации на успех и процветание помогут этим людям выйти на новый уровень в плане мотивации. Это очень хорошее время для дорогостоящих покупок, финансовых вложений в недвижимость, валюту. Можно также начать делать ремонт дома, покупать новую мебель, делать перестановку. Ночные светила хотят, чтобы семейные представители Знака полностью погрузились в дела своих близких. Не стоит обходить вниманием просьбы родственников, детей, второй половинки.

Скорпион

Скорпионам астролог настоятельно советует быть осторожнее в дороге. Это то самое время, когда нужно находиться поближе к дому. Также с 3 по 9 число очень важно следовать основным кармическим законам. Особенно строго из нужно соблюдать в опасные дни недели: во вторник и среду. В это время Вселенная точно не будет готова простить Скорпионов за их проступки. Это прекрасное время как для работы, так и для приключений, отдыха, поездок в другие города и страны. Скорпионы на гребне волны и могут стать более счастливыми.

Стрелец

Стрельцам стоит опасаться энергетического истощения. Особенно опасным оно станет 4 и 5 января. Легче всего произвести впечатление на противоположный пол будет при помощи интеллекта. Внешний вид тоже важен, но стоит на втором месте. По мнению Павла Глобы, эта неделя прекрасно подходит для начала диет, исправления привычек. Ни в коем случае нельзя оставлять без внимания своих близких и вторую половинку. Всем, кто очень хочет найти свою любовь, можно начать проявлять активность в этом направлении. Судьба может свести Стрельцов с интересными людьми.

Козерог

У Козерогов ожидается время перемен. Это затронет все сферы жизни, особенно любовную. Не нужно бояться проявлять активность и инициативу. То же самое касается и работы. Время полезно для новых начинаний, амбициозных проектов. Можно заниматься интеллектуальным и физическим развитием. Астролог советует использовать каждую предоставленную возможность. Ответить на вопрос о том, будет ли удачным то или иное дело, помогут специальные гадания. Но не нужно фокусироваться лишь на будущем. Важно жить текущим днем.

Водолей

Водолеям, вероятно, захочется проявлять больше активности в работе и делах, но астролог рекомендует, наоборот, взять отдых. Если хочется повышения на работе, лучше воспользоваться шепотками на карьерный рост. Не нужно лезть из кожи вон, потому что начальство и партнеры с коллегами не смогут оценить по достоинству действия Водолеев. Настало также время разобраться с проблемами в отношениях, если таковые, конечно, имеются. Нельзя ждать, пока разногласия пропадут сами по себе. Нужно идти на контакт с близкими.

Рыбы

У Рыб очень пробельными днями станут 6 и 7 января — четверг и пятница. В эти дни обойти стороной препятствия и опасность им помогут заговоры от бед и проблем. В остальные дни очень важно начать поиски новых источников дохода, развития бизнеса. В любви лучше взять небольшую передышку, а вот общение с друзьями лучше не забрасывать. По вечерам можно встречаться с приятелями и подругами, чтобы весело проводить время и расслабляться. Уединение — не лучший друг Рыб в период с по 9 января.